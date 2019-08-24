ترامب يرفع الرسوم على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 أغسطس 2019, 12:37 صباحا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن الجمعة زيادة الرسوم على بضائع صينية في رد على خطوة مماثلة للصين التي رفعت الرسوم على بضائع أميركية في وقت سابق من نفس اليوم، على خلفية الحرب التجارية بين البلدين.

وانتقد ترامب «العلاقة التجارية غير المتكافئة» مع بكين وقال إن «الصين ما كان يجب أن تفرض رسوما جديدة على بضائع أميركية بقيمة 75 مليار دولار (ذات دوافع سياسية)».

وجاء الرد الذي كان ترامب قد توعد به عبر سلسلة تغريدات كشفت عن رفع الرسوم على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار من 25% الى 30% بدءا من الأول أكتوبر.

وأيضا رفع ترامب الرسوم التي كانت مقررة ب10% على بضائع بقيمة 300 مليون دولار تدخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر الى 15%.

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