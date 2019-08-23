ماكرون: رئيس البرازيل «كذب» بشأن المناخ

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الجمعة، أن الرئيس إيمانويل ماكرون يعتقد أن نظيره البرازيلي جاير بولسونارو «كذب» بشأن موقف بلاده من التغير المناخي، ما من شأنه جعل فرنسا تمانع في هذه الظروف اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي ودول أميركا الجنوبية.

وقال الإليزيه، وفق «فرانس برس»، «في ضوء موقف البرازيل في الأسابيع الأخيرة، فليس بمقدور رئيس الجمهورية إلا أن يعتبر أنّ الرئيس بولسونارو كذب عليه خلال قمة (مجموعة العشرين الأخيرة) في أوساكا».

وأضافت أن «الرئيس بولسونارو قرر عدم احترام التزاماته المناخية»، مشيرة إلى أنه «في هذه الظروف، فإن فرنسا تعارض اتفاق مركوسور بصيغته الحالية».