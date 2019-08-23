اتفاق بين 6 دول أوروبية لإنزال 365 مهاجرًا على متن «أوشن فايكينغ»

مهاجرون يحتفلون على متن "اوشن فايكينغ"، 23 أغسطس 2019، (فرانس برس)

أعلن رئيس وزراء مالطا، جوزيف موسكات، الجمعة، التوصل إلى اتفاق بين ست دول أوروبية، لإنزال 365 مهاجرًا من على متن سفينة «أوشن فايكينغ» ومن ثم تقاسم مسؤولياتهم فيما بينها.

وقال إن «كل المهاجرين على متن» السفينة الإنسانية التابعة لمنظمتي «إس أو إس» وأطباء بلا حدود، سينقلون إلى مراكب عسكرية مالطية، خارج المياه الإقليمية لهذه الدولة، وفق «فرانس برس».

وسيتم توزيعهم بين «فرنسا، ألمانيا، أيرلندا، لوكسمبورغ، البرتغال ورومانيا»، كما كتب موسكات على حسابه في تويتر، وأشار إلى أن «أحدًا لن يبقى في مالطا».

وفي باريس، أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير أن فرنسا ستستقبل 150 مهاجرًا من بينهم، مشيرًا إلى أن بلاده «تتمسك بالتضامن».

ويأتي ذلك بعد ثلاثة أيام على رسو السفينة الإسبانية «أوبن آرمز» في إيطاليا والتي ستستقبل فرنسا أربعينًا ممن كانوا على متنها فيما وصلت سفينة دورية تابعة للبحرية الإسبانية الجمعة إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية لنقل 15 مهاجرًا كانوا أيضًا على متن «أوبن آرمز»، حسب ما أعلنت الحكومة الإسبانية.

وأوضح رئيس وزراء مالطا أن الاتفاق يأتي «عقب محادثات مع المفوضية الأوروبية وبعض الدول الأعضاء، بالتحديد فرنسا وألمانيا».

ورحب منسق عمليات الإنقاذ على متن «أوشن فايكينغ» نيكولاس رومانيوك، بالإعلان، وقال «إنها أنباء طيبة»، وفق ما ذكرت صحفية في فرانس برس موجودة على متن السفينة منذ بداية مهمتها.

وأضاف «نترقب الآن رسالة رسمية من السلطات المالطية» بخصوص إجراءات الرسو.

ولم يعلن الخبر مباشرة بين المهاجرين، إذ فضلت «أطباء بلا حدود» الانتهاء من توزيع الغذاء قبل نشر الخبر.