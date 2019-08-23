الكرملين: بوتين وأردوغان اتفقا على ضرورة التخلص من الإرهاب في إدلب

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 أغسطس 2019, 01:57 مساء

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، أنهما اتفقا خلال اتصال هاتفي الجمعة على «تفعيل الجهود المشتركة» بشأن محافظة إدلب، وفق الكرملين.

ويقود الجيش السوري، مدعومًا من موسكو، هجومًا ضد جهاديين وفصائل مقاتلة، مدعومة من أنقرة، منذ شهور في المنطقة التي شهدت سقوط العديد من القتلى من الجانبين.

وحسبما نقلت «فرانس برس»، اتفق الرئيسان اللذان يتوقع أن يلتقيا في 16 سبتمبر برفقة الرئيس الإيراني حسن روحاني، على «تفعيل الجهود المشتركة بهدف التخلص من التهديد الإرهابي القادم من تلك المنطقة».

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