بومبيو: نعمل على إطلاق الدبلوماسيين الكنديين المحتجزين في الصين

لقاء في أوتاوا بين رئيس الحكومة الكندية جاستن ترودو ووزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو في 22 أغسطس 2019. (فرانس برس)

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الخميس، خلال زيارته الأولى إلى كندا أن الولايات المتحدة تعمل جاهدة لضمان إطلاق كنديين اثنين معتقلين في الصين إثر توقيف مسؤولة في شركة هواوي في فانكوفر في ديسمبر الماضي.

وقال بومبيو مخاطبا رئيس الحكومة الكندية جاستن ترودو خلال لقائهما في أوتاوا إن «فريقنا يبذل كل ما في وسعه للمساعدة في إطلاق الكنديين الاثنين»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

والكنديان هما الدبلوماسي السابق مايكل كوفريغ والمستشار مايكل سبافور المتهمان في الصين بالتجسس. وقال بومبيو «على الصين أن تفي بما التزمت به تجاه العالم، وهذا ما ننتظره منها ونعمل جاهدين على هذا الأمر، واعتقالهما عمل ظالم».

وكانت السلطات الكندية اعتقلت في مطلع ديسمبر الماضي المسؤولة الكبيرة في شركة هواوي العملاقة للاتصالات منغ وانزهو بناء على طلب من الولايات المتحدة التي تطالب باستردادها، مما تسبب بأزمة دبلوماسية لا سابق لها بين أوتاوا وبكين.

وكان ترودو حذر الأربعاء من أن كندا «لن تتراجع» أمام الصين، ودعا مرة ثانية السلطات الصينية إلى ضبط النفس بمواجهة المتظاهرين في هونغ كونغ، مع العلم أن بكين أنذرت أوتاوا بالتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية الصينية.

وسرعان ما ردت بكين على ترودو وحملت كندا مسؤولية تردي العلاقات بين البلدين. وكان بومبيو وصل الخميس إلى أوتاوا والتقى ترودو ونظيرته الكندية كريستيا فريلاند للتباحث في الاستعدادات لقمة مجموعة السبع في أواخر هذا الأسبوع والعلاقات مع الصين.