«فرانس برس»: وزير الدفاع الأميركي يؤكد مقتل حمزة بن لادن

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أغسطس 2019, 06:01 مساء

أكد وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، مقتل حمزة بن لادن، نجل مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

وقال إسبر في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» مساء الأربعاء لدى سؤاله عما إذا كان حمزة بن لادن قد مات «هذا ما أفهمه»، وفقا لما نقلته «فرانس برس».

وأضاف: «ليس لدي تفاصيل. وإذا كانت لدي تفاصيل فإنني لست متأكدا إلى أي مدى يمكنني مشاركتك بها».

وقد ذكرت وسائل إعلام أميركية مطلع أغسطس أن بن لادن قتل خلال العامين الأخيرين في عملية بمشاركة الولايات المتحدة، وذلك نقلا عن مسؤولين في الاستخبارات الأميركية.

وقد رفض الرئيس دونالد ترامب وغيره من كبار المسؤولين تأكيد مقتله أو نفيه علنا، وقال للصحفيين «لا أريد التعليق».

وقد كشفت وزارة الخارجية الأميركية أن حمزة يحمل الرقم 15 من أبناء أسامة بن لادن البالغ عددهم 20، ومن زوجته الثالثة. ويعتقد أنه في الثلاثين من العمر، مشيرة إلى «أنه برز كقائد في تنظيم القاعدة»، حيث أطلقت عليه تسمية «ولي عهد الجهاد».

وقد نشر حمزة رسائل صوتية ومرئية تدعو إلى شن هجمات على الولايات المتحدة وغيرها من الدول، انتقاما لمقتل والده في باكستان في مايو 2011.

وأدى مقتل والده وصعود تنظيم «داعش» الأكثر قسوة إلى فقدان تنظيم القاعدة تعاطف بعض الجهاديين الشباب، لكن يبدو أن المجموعة كانت تخطط للعودة بشكل متستر بعهدة أيمن الظواهري.

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