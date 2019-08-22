طلاب هونغ كونغ يقاطعون الدراسة لمواصلة الاحتجاجات

متظاهرون يحملون شعارات في محطة كولون تونغ في هونغ كونغ، 21 أغسطس 2019 (فرانس برس)

قاطع قادة طلابيون في هونغ كونغ، اليوم الخميس، الدراسة لمدة أسبوعين ابتداء من بدء الفصل الدراسي، في مسعى لمواصلة التظاهرات والضغط على الحكومة.

وتشهد هونغ كونغ احتجاجات منذ ثلاثة أشهر، ويشكل الطلاب عدداً كبيرا من المحتجين المطالبين بالديموقراطية الذين يخرجون في تظاهرات يومية، وفق وكالة «فرانس برس».

التهديد بمزيد من الاحتجاجات

وقال قادة طلابيون يمثلون معظم الجامعات في المدينة إن الطلاب سيتغيبون عن المحاضرات في الفترة من 2 سبتمبر - موعد بدء الفصل الدراسي الجديد - حتى 13 من الشهر ذاته، وهددوا بمزيد من الخطوات الاحتجاجية في حال لم تستجب الحكومة بالشكل الكافي لمطالب المحتجين ومن بينها إلغاء مشروع قانون لتسليم المطلوبين إلى الصين، وفتح تحقيق في انتهاكات الشرطة خلال الاحتجاجات.

تصاعد الأمور

وصرح دافين وانغ نائب رئيس اتحاد الطلاب في جامعة هونغ كونغ بأنه «يجب أن تكون فترة الأسبوعين كافية لكي تفكر الحكومة جيدا بكيفية الاستجابة»، وأضاف «مع تصاعد الأمور، نعتقد أن الوضع الاجتماعي سيدفع المزيد من الطلاب إلى المقاطعة».

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بدأت التظاهرات في هونغ كونغ، التي تتمتع بحريات غير معروفة في البر الصيني بموجب اتفاقية طبقت عندما أعادت بريطانيا مستعمرتها السابقة إلى الصين في 1997، باحتجاجات على مشروع قانون يتيح تسليم المطلوبين إلى الصين القارية، لكنها توسعت للمطالبة بحقوق ديموقراطية في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.