روسيا: نشر صواريخ أمريكية في آسيا «يهدد الأمن الدولي»

المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن احتمال نشر صواريخ أمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادي سيشكل خطرا على الأمن الدولي.

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال إفادة صحفية أسبوعية بثها التلفزيون بأن «تحركات الولايات المتحدة تشكل تهديدا على الأمن الدولي»، وفق وكالة «رويترز».

وزير الدفاع الأميركي يؤيد نشر صواريخ متوسطة المدى في آسيا

وفي وقت سابق الشهر الجاري، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إنه يؤيد نشر صواريخ متوسطة المدى تطلق من البر في آسيا في وقت قريب نسبيا، مضيفا أنه «أفضل أن يكون ذلك في غضون أشهر.. لكن هذه الأمور تأخذ وقتا أطول مما هو متوقع في الغالب».

وانسحبت الولايات المتحدة، رسميًّا من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى التي كانت أبرمتها مع روسيا، بعد أن رأت أن موسكو تنتهك المعاهدة، وهو أمر ينفيه الكرملين.