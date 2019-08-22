ماكرون: «أثق في إمكانية التوصل إلى تسوية حول بريكست خلال ثلاثين يوما»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أغسطس 2019, 02:21 مساء

 قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس،  إن «مستقبل المملكة المتحدة لا يمكن أن يكون إلا في أوروبا»، مؤكدًا أنه يمكن التوصل إلى حل «خلال ثلاثين يومًا» حول مسألة الحدود الإيرلندية من أجل تأمين خروج منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال ماكرون خلال استقباله رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الإليزيه «في إطار ما تم التفاوض حوله، هنا عمل يجب إنجازه»، مؤكّدًا «ثقته» في إمكانية التوصل إلى حل في هذا الشأن «خلال ثلاثين يومًا»، وفق «فرانس برس».

والتقى جونسون، اليوم الخميس، مع ماكرون في قصر الإليزيه، وقبل الاجتماع قال ماكرون إن طلب جونسون إعادة التفاوض بشأن اتفاق الخروج الذي أبرمته رئيسة الوزراء آنذاك تيريزا ماي غير قابل للتطبيق، وفق وكالة «رويترز».

 

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