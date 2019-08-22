بيونغ يانغ: لا حوار مع واشنطن قبل وقف «أنشطتها العسكرية العدائية»

صورة التقطت في 16 أغسطس 2019 ونشرتها وكالة كوريا الشمالية المركزية الرسمية تظهر تجربة لصاروخ متوسط المدى (فرانس برس)

أعلنت كوريا الشمالية اليوم الخميس، أنّها «غير مهتمّة» بالحوار مع الولايات المتحدة ما لم توقف الأخيرة «أنشطتها العسكرية العدائية المتزايدة»، في موقف جاء بعد إعلان مبعوث أميركي من سيول استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات الثنائية مع بيونغ يانغ.

وصرح المبعوث الأميركي الخاص بكوريا الشمالية ستيفن بيغون، أمس الأربعاء، من سيول بأن الولايات المتحدة «جاهزة» لاستئناف المحادثات الثنائية المتوقفة منذ أشهر مع كوريا الشمالية، وفق وكالة «فرانس برس».

وتوقفت المحادثات بعد فشل القمة الثانية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونع أون في هانوي في فبراير. ولم تتمكن واشنطن وبيونغ يانغ حينها من التوصل لتفاهم حول نزع السلاح النووي الكوري الشمالي مقابل رفع للعقوبات الاقتصادية عن هذا البلد.

حرب باردة جديدة

وقال بيغون أمس الأربعاء: «نحن جاهزون للبدء بالمناقشات مجرد تلقينا لأخبار من نظرائنا الكوريين الشماليين»، لكنّ متحدّثاً باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية بدّد اليوم الخميس، الآمال باستئناف الحوار، معتبراً التجربة التي أجرتها واشنطن أخيراً على صاروخ كروز متوسط المدى وعزمها على نشر مقاتلات من طراز أف-35 في المنطقة خطوات «خطرة» يمكن أن «تؤدّي إلى حرب باردة جديدة».

التفكير الواقعي

وأضاف المتحدّث في بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أنّ هذه الخطوات «تجبرنا على التفكير بطريقة واقعية لتركيز انتباهنا أكثر على تعزيز الردع المادي»، وأكمل «نحن ما زلنا على موقفنا القائل بحلّ جميع القضايا بطريقة سلمية من خلال الحوار والتفاوض»، غير أنّ المتحدث شدّد على أنّ «الحوار المصحوب بتهديدات عسكرية لا يهمّنا».

مناورات عسكرية مشتركة بين واشنطن وسيول بالرغم من تحذيرات بيونغ يانغ

وتندّد كوريا الشمالية بالتدريبات العسكرية السنوية المشتركة بين واشنطن وسيول وتعتبرها تحضيراً لغزو مستقبلي لأراضيها. وينتشر نحو 30 ألف عسكري أميركي في كوريا الجنوبية. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 10 أغسطس إن كيم جونغ-أون أبلغه في رسالة عزمه على استئناف المفاوضات الثنائية فور انتهاء المناورات العسكرية بين سيول وواشنطن.