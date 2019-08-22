انسحاب مرشّح ديموقراطي ثالث من السباق الرئاسي الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أغسطس 2019, 01:56 مساء
المرشح للانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية جاي إنسلي في آيوا، 10 أغسطس 2019 (فرانس برس(

انسحب حاكم ولاية واشنطن الأميركية الديموقراطي جاي إنسلي، مساء أمس الأربعاء، من الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية، لينخفض عدد المتنافسين على نيل بطاقة الترشيح الديموقراطية لخوض السباق الرئاسي بذلك إلى 22 مرشحا.

ويعتبر إنسلي  الحاكم التقدّمي للولاية الواقعة في شمال غرب الولايات المتحدة، وهو ثالث مرشح ينسحب من الانتخابات التمهيدية الديموقراطية بعد إريك سوالويل وجون هيكنلوبر، ورصيده في استطلاعات الرأي كان دائما أقلّ من نصف نقطة مئوية من نوايا التصويت لدى الناخبين الديموقراطيين، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال إنسلي (68 عاماً) في مقابلة تلفزيونية مساء أمس الأربعاء «أصبح من الواضح الآن أنني لن أكون الخيار الرئيسي، لن أكون رئيساً، لذلك أنا أنسحب من السباق».

مكافحة التغيّر المناخي
ومنذ دخوله السباق الرئاسي في مارس جعل إنسلي من ملف حماية البيئة العمود الفقري لحملته الانتخابية، وقال في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» الأسبوع الماضي في ولاية آيوا إنّ «التغيّر المناخي هو الموضوع الأهمّ ويجب أن نفعل كل ما بوسعنا لمكافحته».

بايدن الخيار المفضل للديمقراطيين لهزيمة ترامب في السباق الرئاسي الأميركي

جو بايدن يتصدر
ويتصدر نائب الرئيس السابق جو بايدن، نوايا التصويت لدى ناخبي الحزب الديموقراطي بنسبة 28,8% يليه السناتور بيرني ساندرز (16%) ثم السناتورة إليزابيث وورن (15,4%)، وفق آخر استطلاعات الرأي.

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