بوريس جونسون: «لقائي مع ميركل شجعني على اتفاق بشأن بريكست»

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إنه يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن بريكست، مؤكدًا أن محادثاته مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل «شجعته بشكل كبير».

وأضاف جونسون «أريد أن أوضح تمامًا أنني أريد اتفاقًا (...) أعتقد أن بإمكاننا التوصل إلى اتفاق جيد» وفق «فرانس برس».

ودعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، خلال لقاء مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مساء أمس الأربعاء؛ لخروج منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأشارت في الوقت نفسه إلى الاستعداد لخروج بريطانيا بدون اتفاق.

صياغة الخروج

وأبدى جونسون أيضًا رغبته في خروج بلاده باتفاق. وأوضحت ميركل أن المهم الآن هو صياغة الخروج بالشكل الذي يتيح استمرار وجود علاقات جيدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وكذلك ألمانيا، مشيرة إلى أن هذه العلاقات وثيقة للغاية وودودة ويجب أن تبقى كذلك في المستقبل.

وأعربت المستشارة ميركل عن أملها في التوصل خلال «30 يومًا» إلى اتفاق مع بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي بدون خطة «شبكة الأمان» للحدود الإيرلندية التي ترفضها لندن.