أنقرة تستضيف قمة «تركية روسية إيرانية» بشأن سوريا في 16 سبتمبر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أغسطس 2019, 01:28 مساء
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال فعالية في أنقرة، 15 يوليو 2019 (فرانس برس)

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إن الرئيس رجب طيب إردوغان يستضيف نظيريه الروسي والإيراني في قمة في أنقرة؛ لبحث المسألة السورية في 16 سبتمبر المقبل.

وتعمل إيران وروسيا اللتان تدعمان النظام السوري، بشكل وثيق مع تركيا الداعمة للمقاتلين، لإيجاد حل للأزمة السورية، وصرح المتحدث إبراهيم كالين في وقت متأخر أمس الأربعاء، أن «الرئيس (التركي) سيستضيف قمة ثلاثية بمشاركة روسيا وإيران في أنقرة»، وفق وكالة «فرانس برس». 

الإعلان عن اللقاء بين إردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني، جاء في الوقت الذي حققت فيه القوات السورية تقدمًا في محافظة إدلب شمال غرب سوريا التي تعتبر آخر معاقل المسلحين، وقال كالين إن الرؤساء الثلاثة سيناقشون الوضع في إدلب وتشكيل لجنة دستورية، وكيفية استمرار العملية السياسية. 

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القمة الخامسة
وكان آخر اجتماع بين القادة الثلاثة في فبراير الماضي، وستكون قمة سبتمبر الخامسة بين بوتين وروحاني وإردوغان منذ نوفمبر 2017، وقال كالين إن إردوغان سيجري اتصالًا هاتفيًا مع بوتين خلال الأيام المقبلة، وأن الاستعدادات جارية لإجراء مكالمة هاتفية أخرى مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

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