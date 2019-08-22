بسبب «مشاكل في التصميم».. البنتاغون تلغي برنامجا صاروخيا بقيمة مليار دولار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يحضر مراسم استقبال وزير الدفاع الجديد مارك إسبر في البنتاغون، 25 يوليو 2019 (فرانس برس)

ألغت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون، برنامجًا بمليار دولار لتطوير منظومة صواريخ بالستية اعتراضية بسبب «مشاكل في التصميم»، وقالت إنها ستسعى إلى طرح عروض لنسخة جديدة من المنظومة التي تدعى «ريديزايند كيل فيكل» (آر كي في). وكانت شركة بوينغ تقود البرنامج.

وصرح مايكل غريفين مسؤول أبحاث وهندسة الدفاع بأن «إنهاء البرنامج كان قرارًا مسؤولًا»، وأضاف أن «تطوير البرامج يواجه مشاكل أحيانًا. وبعد دراسة دقيقة، قررنا أن الطريق الذي ننتهجه لن يكون مثمرًا، ولذلك لن نكمله»، وفق «فرانس برس».

وكان من المقرر أن تعمل المنظومة الأرضية التي يعني اسمها «عربة القتل المعاد تصميمها»، بإطلاق «عربة قاتلة» من صاروخ معترض للدفاع عن الولايات المتحدة في مواجهة أية هجمات بصواريخ بالستية طويلة المدى.

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إلا أن البرنامج عانى من انتكاسات على مدى سنوات، ففي ديسمبر 2018 خلُصت وكالة الدفاع الصاروخي في وزارة الدفاع إلى أن «مكونات حساسة معينة» لم تطابق متطلبات فنية، بحسب المتحدث باسم وزارة الدفاع الكولونيل روبرت كارفر.

وبعد خمسة أشهر قرر غريفين تعليق العقد والتفكير في بدائل، وخلص البنتاغون أخيراً إلى أن مشاكل التصميم لا يمكن التغلب عليها أو أنه من المكلف جدًا إصلاحها، بحسب كارفر، الذي أضاف «سنستفيد من الأبحاث والتجارب التي أجريت قبل نهاية البرنامج في تطوير الجيل المقبل من الصواريخ المعترضة والذي سيشمل عربة القتل».