مقتل ثلاثة جنود أتراك في اشتباك مع مسلحين أكراد‎ قرب الحدود السورية

صورة أرشيفية لجنود أتراك (الإنترنت)

قُتل ثلاثة جنود أتراك في اشتباك مع مسلحين أكراد جنوب شرقي البلاد بالقرب من الحدود مع سوريا والعراق، وفق تصريحات مكتب حاكم إقليم تركي اليوم الخميس.

وقال مكتب حاكم إقليم شرناق في بيان مكتوب إنه «تم تحييد» ثلاثة مسلحين من حزب العمال الكردستاني المحظور خلال المواجهة، وفق وكالة «رويترز».

وأضاف أن الجنود كانوا يشرفون على أمن شركة البترول التركية الحكومية (تباو) قرب بلدة سلوبي في إقليم شرناق عندما وقع الاشتباك أمس الأربعاء، وقال إن طائرة مسيرة رصدت المسلحين في نفس المنطقة من قبل.

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وانهار وقف إطلاق النار، الذي استمر لنحو عامين، بين المسلحين الأكراد وأنقرة في يوليو 2015، ليغرق مجددًا جنوب شرقي البلاد في الصراع المستمر منذ 30 عامًا، وأودى بحياة نحو 40 ألف شخص.