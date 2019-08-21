4 خيارات أمام الرئيس الإيطالي للخروج من أزمة تشكيل الحكومة

بات الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، أمام أربعة خيارات حاسمة للخروج بالبلاد من الأزمة السياسية الراهنة المتعلقة بتشكيل الحكومة بعد انهيار تحالف الرابطة وحركة «خمس نجوم».

وبدأت الأزمة في إيطاليا في 8 أغسطس مع انسحاب ماتيو سالفيني رئيس حزب الرابطة من الائتلاف الحكومي بعد 14 شهرًا من تشكيله مع حركة «خمس نجوم». وقد اتهم حليفه بالمعارضة المنهجية لمشاريعه الاقتصادية وطالب بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وللخروج من هذه الأزمة السياسية الراهنة، بحسب خبراء، فإن لدى الرئيس ماتاريلا أربعة خيارات من بينها إجراء انتخابات مبكرة في الخريف المقبل، وهو الاختيار الذي لا يحبذه الرئيس الإيطالي لأنها ستتزامن مع تعثر اقتصاد البلاد، وتزايد الديون وهي تستعد لتقديم مشروع موازنتها للعام 2020 إلى المفوضية الأوروبية، كما أن الشخص الذي سيقود الغالبية الجديدة لا يزال غير معروف.

بدء مشاورات القوى السياسية لتشكيل ائتلاف حكومي جديد في إيطاليا

ومن المقرر أن يبحث ماتاريلا أيضًا فرضية أو خيار قيام رئيس الحكومة الأسبق ورئيس المفوضية الأوروبية، رومانو برودي، بتشكيل ائتلاف كبير مؤيد لأوروبا يضم اليسار واليمين على حد سواء على الطريقة الألمانية. وفي حال فشل هذين الخيارين يبقى أمامه خياران آخران: وهما حكومة تكنوقراط تقر الموازنة وتعد لانتخابات في ربيع العام 2020، أو تشكيل حكومة تكون مهمتها الوحيدة اجراء انتخابات مبكرة قبل نهاية اكتوبر.

وفي غضون ذلك تسود حالة من الغليان السياسي في إيطاليا بعد عرض التحالف الذي قدمه الحزب الديمقراطي اليساري إلى حركة «خمس نجوم» لتجنب إجراء انتخابات مبكرة.

وحتى قبل أن يبدأ رئيس البلاد، سيرجيو ماتاريلا، مشاوراته مع القوى السياسية للبحث في إمكانية تشكيل ائتلاف حكومي جديد، صوت الحزب الديمقراطي، الذي يعتبر أول قوة يسارية في البلاد، بالإجماع على اقتراح سيقدمه إلى رئيس الدولة «لتشكيل حكومة تغيير» مع حركة «خمس نجوم»، المعروفة بمناهضتها للمؤسسات.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي، نيكولا زينغاريتي، في مؤتمر صحفي عقده في ختام اجتماع لقيادة حزبه، إن الحزب يريد التفاهم مع حركة «خمس نجوم» على «برنامج قابل للتنفيذ يتشارك به أيضًا مع غالبية برلمانية واسعة». ووضع الحزب الديمقراطي خمسة شروط على حركة «خمس نجوم»، التي وُلدت أصلاً للتنديد بالنظام السياسي القائم والفساد الذي ينخره لكنها تضم تيارات عدة وأحدها معادٍ بشكل كبير للتجربة الوحدوية الأوروبية.

والشروط الخمسة التي عددها زينغاريتي هي «التمسك بالانتماء إلى أوروبا واعتراف كامل بالديمقراطية التمثيلية وبالدور المركزي للبرلمان والعمل على تنمية قائمة على احترام البيئة وتغيير كيفية إدارة تدفق المهاجرين مع المطالبة بدور أكبر لأوروبا بهذا الصدد وتعديل السياسية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد بشكل يتيح مزيدًا من الاستثمارات».

ولم ترد حركة «خمس نجوم» بعد على عرض الحزب الديمقراطي، موضحة أنها «تفضل انتظار نهاية المشاورات» التي يقوم بها الرئيس، التي يفترض أن تنطلق عصر الأربعاء. لكنها حرصت على التوضيح في بيان «أنها الحزب الأول في البرلمان وتحظى بأكثرية نسبة».

وجمعت حركة «خمس نجوم» خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في ربيع العام 2018 نحو 32% من الأصوات مقابل 17% لحزب الرابطة. لكن استطلاعات الرأي حاليًا تعطي ما بين 16 و17% لحركة «خمس نجوم» وما بين 36 و38% لحزب الرابطة.