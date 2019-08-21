روحاني مهددًا: صادرات النفط الإيرانية مقابل أمن الممرات المائية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أغسطس 2019, 05:46 مساء

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء إنه إذا حدث وتوقفت صادرات إيران النفطية فلن تنعم الممرات المائية الدولية بنفس القدر من الأمان الذي كانت عليه من ذي قبل

جاء هذا خلال اجتماع روحاني مع الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، حسبما ذكر موقع خامنئي الرسمي على الإنترنت، بحسب «رويترز».

وقال روحاني «تعلم القوى العالمية أنه في حالة توقف النفط تماما وانخفاض صادرات إيران النفطية إلى الصفر فلن تكون الممرات المائية الدولية بنفس القدر من الأمان الذي كانت عليه من ذي قبل». وأضاف «لذلك فإن الضغط من جانب واحد على إيران لن يكون في صالح هذه القوى ولن يضمن أمنها في المنطقة والعالم».

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