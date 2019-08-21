قتيلان في إطلاق نار بكشمير

أحد شوارع سريناغارا في ولاية كشمير الهندية، 19 أغسطس 2019، (ا ف ب)

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الأربعاء، مقتل شخص وشرطي في الشطر التابع للهند من كشمير، خلال إطلاق نار بين ناشطين وقوات الأمن، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتبادل إطلاق النار الذي حدث في منطقة بارامولا في شمال كشمير، يعد الأول الذي تعلن عنه السلطات الهندية منذ إلغائها الحكم الذاتي الخاص بالشطر الذي تسيطر عليه من كشمير، إذ قالت الشرطة في تغريدة على تويتر إن «إرهابيا لقى حتفه، وعثر على أسلحة وذخائر معه»، موضحة أن شرطيا قتل وجرح آخر يعالج في مستشفى عسكري.

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وفي تغريدة أخرى، ذكرت الشرطة أن الناشط الذي قتل ينتمي إلى جماعة عسكر طيبة المسلحة المتمركزة في باكستان، والمتهمة من قبل نيودلهي وواشنطن بتنظيم هجمات بومباي في 2008.

وتسبب إعلان نيودلهي المفاجئ إلغاء الوضع الدستوري الخاص بالقسم الذي تسيطر عليه من إقليم كشمير في إثارة تظاهرات من السكان المحليين وغضب باكستان واستياء الصين. وكشمير مقسمة بين الهند وباكستان منذ نهاية الاستعمار البريطاني العام 1947، وكانت سببا لحربين وصدامات لا حصر لها بين الخصمين اللدودين آخرها في فبراير الماضي.