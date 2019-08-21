الحوثيون يسقطون طائرة أمريكية مسيرة في محافظة ذمار اليمنية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أغسطس 2019, 12:55 صباحا

قال ناطق عسكري باسم جماعة الحوثيين لقناة «المسيرة» التابعة لهم، اليوم الأربعاء إن «الدفاعات الجوية للحوثيين أسقطت طائرة أمريكية مسيرة طراز إم كيو-9 في محافظة ذمار جنوب شرقي العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون».

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في بيان «نحن على علم بالأنباء التي أفادت بإسقاط طائرة أمريكية إم كيو-9 فوق اليمن. ليس لدينا أي معلومات أخرى لتقديمها في الوقت الحالي»، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز».

كان الجيش الأمريكي قال في يونيو الماضي إن المسلحين الحوثيين في اليمن أسقطوا طائرة أمريكية مسيرة بمساعدة إيران.

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