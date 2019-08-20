جينتيلوني عن استقالة حكومة كونتي: سقطت واحدة من أسوأ الحكومات في تاريخ إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أغسطس 2019, 07:34 مساء

وصف رئيس الحزب الديمقراطي المعارض، باولو جينتيلوني، حكومة الائتلاف الثنائي «حركة خمس نجوم» و «حزب الرابطة» التي أعلن رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، نهاية تجربتها في الحكم في خطاب أمام مجلس الشيوخ، بأنها «واحدة من أسوأ الحكومات في (تاريخ) الجمهورية الإيطالية».

وكتب جينتيلوني، رئيس الوزراء السابق، في تغريدة على منصة «تويتر»: «خطاب كونتي كان واضحًا ضد سالفيني. لقد أزال الحصى من حذائه متأخرًا»، وهو مثل إيطالي يعني التخلص من وضع مؤذٍ بعد تحمله لبعض الوقت، وفق وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوريبي كونتي، أنه سيقدم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا بعد نهاية النقاش الحالي في مجلس الشيوخ، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في ختام خطاب وجه فيه انتقادات شديدة اللهجة إلى زعيم حزب الرابطة، وزير الداخلية، ماتيو سالفيني.

وقال كونتي، مخاطبًا الشيوخ الإيطاليين، إن «وزير الداخلية أظهر أنه يسعى لتحقيق المصالح الشخصية والحزبية» بطلبه حجب الثقة في ذروة العطلة الصيفية، واصفًا بالسلوك «المتناقض» تقديم اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة دون سحب وزراء حزبه من الجهاز التنفيذي.

كما اتهم كونتي سالفيني بأنه «وضع مخططًا لتطبيق انفصال تدريجي عن الحكومة منذ الانتخابات البرلمانية الأوروبية»، التي جرت في شهر مايو الماضي، حيث نال حزب الرابطة نسبة أصوات هي الأعلى في إيطاليا، بلغت 34%، وتعادل ضعف ما ناله في الانتخابات الوطنية في مارس 2018.

وتحدث كونتي عن «بحث مستمر عن ذريعة لتبرير نشأة أزمة حكومية والعودة إلى صناديق الاقتراع». ولرئيس الجمهورية صلاحية إعلان إجراء انتخابات برلمانية مبكرة أو البحث عن أغلبية بديلة في البرلمان الحالي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الككلي: هناك أدلة حول فساد الكرة في ليبيا ورئيس اتحاد فرعي لا يقرأ ولا يكتب
رياضة محلية
رسميًا.. برشلونة يعلن إصابة نجمه وغيابه 37 يومًا
رياضة عالمية
الجيش الأميركي يجرب «الصاروخ المحظور» منذ 30 عامًا ويعلن نجاحه
دولى
إيرادات السياحة في تونس تقفز إلى 3.16 مليار دينار في أغسطس
اقتصاد
تقرير: الجيش الأميركي «في مرحلة الضمور» والهيمنة العسكرية تتراجع في المحيط ...
دولى
مأساة ثلاثة مهاجرين ليبيين: الغرق في البحر أفضل من الفوضى
ليبيا
السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة: احتفالات.. ومخاوف
عربى
قنونو: إسقاط طائرة إماراتية مسيرة هاجمت مطار مصراتة
ليبيا
المسماري يؤكد استمرار الاشتباكات في مرزق واستهداف الكلية الجوية بمصراتة
ليبيا
لأول مرة في التاريخ.. مصر تتوج بمونديال كرة اليد للناشئين
رياضة عالمية
كاركاتير خيري - ... وانعقاد لساني
كاريكاتير
جهاز مكافحة الظواهر السلبية يبدأ حملته الأمنية في بنغازي
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مستشفيات أميركية تستقبل مصابي «التدخين الإلكتروني»