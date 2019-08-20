جينتيلوني عن استقالة حكومة كونتي: سقطت واحدة من أسوأ الحكومات في تاريخ إيطاليا

وصف رئيس الحزب الديمقراطي المعارض، باولو جينتيلوني، حكومة الائتلاف الثنائي «حركة خمس نجوم» و «حزب الرابطة» التي أعلن رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، نهاية تجربتها في الحكم في خطاب أمام مجلس الشيوخ، بأنها «واحدة من أسوأ الحكومات في (تاريخ) الجمهورية الإيطالية».

وكتب جينتيلوني، رئيس الوزراء السابق، في تغريدة على منصة «تويتر»: «خطاب كونتي كان واضحًا ضد سالفيني. لقد أزال الحصى من حذائه متأخرًا»، وهو مثل إيطالي يعني التخلص من وضع مؤذٍ بعد تحمله لبعض الوقت، وفق وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوريبي كونتي، أنه سيقدم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا بعد نهاية النقاش الحالي في مجلس الشيوخ، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في ختام خطاب وجه فيه انتقادات شديدة اللهجة إلى زعيم حزب الرابطة، وزير الداخلية، ماتيو سالفيني.

وقال كونتي، مخاطبًا الشيوخ الإيطاليين، إن «وزير الداخلية أظهر أنه يسعى لتحقيق المصالح الشخصية والحزبية» بطلبه حجب الثقة في ذروة العطلة الصيفية، واصفًا بالسلوك «المتناقض» تقديم اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة دون سحب وزراء حزبه من الجهاز التنفيذي.

كما اتهم كونتي سالفيني بأنه «وضع مخططًا لتطبيق انفصال تدريجي عن الحكومة منذ الانتخابات البرلمانية الأوروبية»، التي جرت في شهر مايو الماضي، حيث نال حزب الرابطة نسبة أصوات هي الأعلى في إيطاليا، بلغت 34%، وتعادل ضعف ما ناله في الانتخابات الوطنية في مارس 2018.

وتحدث كونتي عن «بحث مستمر عن ذريعة لتبرير نشأة أزمة حكومية والعودة إلى صناديق الاقتراع». ولرئيس الجمهورية صلاحية إعلان إجراء انتخابات برلمانية مبكرة أو البحث عن أغلبية بديلة في البرلمان الحالي.