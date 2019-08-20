وزير الخارجية الأميركي يأمل عدم قيام كوريا الشمالية بتجارب صاروخية جديدة

أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الثلاثاء، عن استيائه إزاء سلسلة التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية، لكنه عبر عن رغبته في استئناف المفاوضات مع بيونغ يانغ حول نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.



وفي مقابلة مع شبكة «سي بي إس» أشار بومبيو إلى التجارب الست على صواريخ متوسطة المدى أجرتها كوريا الشمالية في الأسابيع الأخيرة، وبدا وكأنه يبتعد قليلًا عن نهج الرئيس دونالد ترامب، الذي قال إن التجارب لا تشكل تهديدًا وليست مهمة، وفق «فرانس برس».

وقال بومبيو: «أتمنى أن لا تجري» في إشارة إلى التجارب. وأضاف أنه يأمل في أن يوافق زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على استئناف المفاوضات بعد ثلاثة اجتماعات مباشرة مع ترامب. وتابع: «لم نعد إلى طاولة المفاوضات بالسرعة التي كنا نأمل فيها... كنا واضحين طوال الوقت. نعرف أنه ستكون هناك عقبات على الطريق».

وأضاف أن ستيفن بيغون الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأميركية لمفاوضات كوريا الشمالية موجود في آسيا هذا الأسبوع. وأكد بومبيو بالقول: «نأمل في أن يأتي الزعيم كيم إلى طاولة المفاوضات ونحصل على نتائج أفضل. سيكون ذلك أفضل لشعب كوريا الشمالية والعالم».