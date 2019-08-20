مسلح يحتجز 18 رهينة على متن حافلة في البرازيل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أغسطس 2019, 02:36 مساء

قال مصدر رسمي إن مسلحا احتجز صباح الثلاثاء 18 شخصا على الأقل رهائن على متن حافلة في ريو دي جانيرو في البرازيل.

وأفرج على الأقل عن 4 من الرهائن منذ بدء عملية احتجازهم نحو الساعة (8,30 بتوقيت غرينتش)، وفق وكالة «فرانس برس».

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