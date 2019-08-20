مسلح يحتجز 18 رهينة على متن حافلة في البرازيل

قال مصدر رسمي إن مسلحا احتجز صباح الثلاثاء 18 شخصا على الأقل رهائن على متن حافلة في ريو دي جانيرو في البرازيل.
وأفرج على الأقل عن 4 من الرهائن منذ بدء عملية احتجازهم نحو الساعة (8,30 بتوقيت غرينتش)، وفق وكالة «فرانس برس».
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