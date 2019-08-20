«مفوضية اللاجئين» تستطلع رأي آلاف «الروهينغا» في العودة إلى ميانمار

بدأت بنغلادش والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، التشاور مع أكثر من ثلاثة آلاف من اللاجئين «الروهينغا» لتحديد ما إذا كانوا يرغبون في العودة إلى ميانمار مع تدشين محاولة جديدة لإعادتهم، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» عن مسؤولين بالمنظمة الدولية.

كان أكثر من 730 ألفا من الروهينغا فروا من ولاية راخين إلى بنغلادش المجاورة بعد أن قاد الجيش في أغسطس 2017 حملة، قالت الأمم المتحدة إنها كانت «بنية الإبادة الجماعية». ويرفض كثير من اللاجئين العودة لميانمار خشية مواجهة المزيد من العنف.

وقالت السلطات إن ميانمار أجازت عودة 3450 لاجئا من قائمة قدمتها بنغلادش وتضم أكثر من 22 ألفا.

وقالت لويز دونوفان المتحدثة باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في منطقة كوكس بازار في بنغلادش «تبدأ اليوم عمليات استطلاع النوايا».

وأضافت في تصريحات لـ«رويترز» «ستطلب حكومة بنغلادش والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين معا من هؤلاء اللاجئين التقدم ومناقشة خيار العودة».

وقالت إن المفوضية ستجري مقابلة مغلقة ثانية مع من يبدون رغبة في العودة كي تتبين نواياهم وتتأكد أن القرار طوعي.

ومضت قائلة «سنطلب منهم ملء طلب طوعي بالعودة». وقال مسؤول حكومي إن ممثلا لجهات إغاثة اللاجئين في بنغلادش سيحضر المقابلتين.

وقال محمد أبو القلم مفوض بنغلادش لإغاثة اللاجئين وإعادتهم لديارهم في اتصال هاتفي «بدأت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مقابلة الروهينغا المدرجين على القائمة».

وأضاف «مراكز الترانزيت ومنشآت النقل... كل شيء جاهز لبدء الترحيل يوم الخميس».

وقال دبلوماسيون إن من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة يوم الأربعاء بطلب من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وبلجيكا لمناقشة أحدث خطة لإعادة اللاجئين إلى ميانمار.