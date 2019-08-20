موسكو ترفض التعاون مع منظمة مراقبة نووية بشأن حادث التجربة الصاروخية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أغسطس 2019, 12:50 مساء
نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف في موسكو، 7 فبراير 2019، (رويترز)

قالت موسكو، اليوم الثلاثاء، لمنظمة دولية تأسست للتحقق من حظر التجارب النووية، إن حادث التجربة النووية، الذي وقع شمال روسيا هذا الشهر، «أمر لا يخصها»، وأن تقديم بيانات الإشعاع مسألة طوعية تماما، وفق وكالة «رويترز».

كانت منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ومقرها فيينا، قد قالت يوم الإثنين إن الاتصال انقطع بموقعي المراقبة الروسيين الأقرب إلى مكان الانفجار الغامض بعد أيام من الحادث وبعد ذلك بوقت قصير انقطع الاتصال عن موقعين آخرين مما أجج شكوكا بأن روسيا تلاعبت بالمواقع.

وأقرت وكالة روساتوم النووية الحكومية في روسيا بمقتل عاملين في المجال النووي في الانفجار الذي وقع يوم الثامن من أغسطس 2019، أثناء اختبار محرك صاروخي قرب البحر الأبيض في أقصى شمال روسيا.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء اليوم الثلاثاء عن نائب وزير الخارجية، سيرجي ريابكوف، قوله، «إن تسليم بيانات من محطات الإشعاع إلى منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية خطوة طوعية، وإن حادث الثامن من أغسطس أمر لا يخص المنظمة بأية حال».

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