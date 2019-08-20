اليونان تنفي طلب ناقلة النفط الإيرانية الرسو في موانئها

ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا" ترفع علم إيران، 18 أغسطس 2019، (فرانس برس)

قال وزير التجارة البحرية اليوناني، يوانيس بلاكيوتاكيس، الثلاثاء إن ناقلة النفط الإيرانية «أدريان داريا» التي غادرت قبل يومين جبل طارق لم تطلب الرسو في أي ميناء يوناني.

ونقلت «فرانس برس» عن وزير التجارة البحرية اليوناني قوله لوسائل إعلام يونانية، «لم يتم تقديم أي طلب رسمي بشأن وصول ناقلة النفط الإيرانية إلى أحد الموانئ اليونانية».

وأضاف «نتابع مسارها ونحن على تنسيق مع وزارة الخارجية اليونانية».

تصريحات بلاكيوتاكيس، جاءت ردا على تساؤلات حول معلومات أوردها الموقع الإلكتروني المتخصص في تعقب حركة السفن «مارين ترافيك» تفيد بأن ناقلة النفط التي احتجزتها سلطات جبل طارق في 4 يوليو أبحرت الأحد وتتواجد الثلاثاء على بعد نحو مئة كلم من سواحل شمال غرب مدينة وهران الجزائرية.

وبحسب الموقع فإن السفينة يمكن أن ترسو في ميناء كالاماتا الواقع في جنوب منطقة البيلوبونيز. لكن سلطات إدارة الموانئ في المنطقة لم تؤكد هذه المعلومات.

وبحسب مصدر في ميناء كالاماتا فإن وصول السفينة من جبل طارق إلى هذا المرفأ يستغرق خمسة أيام إبحار.

وأكد مصدر في ميناء إيراني الإثنين أن ناقلة النفط تتواجد في المياه الدولية، إلا أنه يفرض تعتيم شامل على وجهتها النهائية ومصير حمولتها، علما بأن سلطات جبل طارق لم تؤكد مغادرة السفينة موانئها.

وكانت سلطات جبل طارق التابعة لبريطانيا احتجزت السفينة للاشتباه بنقلها حمولة نفطية إلى سورية، وذلك تطبيقا لعقوبات أوروبية مفروضة على دمشق.

وقد سمح للسفينة التي تم تغيير اسمها من «غرايس 1» إلى «أدريان داريا» بالمغادرة بعدما أكدت إيران أن حمولتها البالغة 2.1 مليون برميل لن تسلّم إلى سورية.

وقد دعت الولايات المتحدة إلى إعادة احتجاز السفينة في طلب اعتبرت طهران أن تلبيته ستؤدي إلى «تداعيات وخيمة».