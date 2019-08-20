إصابة 123 مدنيا في تفجيرات جديدة شرق أفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أغسطس 2019, 12:05 مساء
فرد أمن أفغاني في محيط موقع انفجار في جلال أباد يوم 19 أغسطس 2019، (رويترز)

أصيب 123 مدنيا في تفجيرات بمدينة جلال آباد، شرق أفغانستان، بعد يوم من انفجار 14 قنبلة في ساحات عامة وأسواق ومطاعم خارجية بالمدينة الشرقية، أسفرت عن سقوط قتلى، وفق ما نقلته «رويترز» عن مسؤولين أفغان.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجمات لكن تنظيم الدولة الإسلامية وحركة طالبان ينشطان في المنطقة المتاخمة لباكستان.

وقال جولزاده سانجار، وهو مسؤول بقطاع الصحة في جلال آباد، إنه لم ترد تقارير عن سقوط قتلى في الانفجارات، التي حدثت فيما كانت البلاد تحتفل بالذكرى المئة لاستقلالها.

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ومساء السبت الماضي، أسفر تفجير انتحاري، استهدف حفل زفاف في كابول، عن مقتل نحو 63 شخصا. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عن هذا الهجوم.

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