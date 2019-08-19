المعارضة الكندية تطالب بفتح تحقيق جنائي بحق ترودو

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أغسطس 2019, 07:28 مساء

أعلن زعيم المعارضة المحافظة الكندية أندرو شير، الإثنين، أنه طلب من الشرطة فتح تحقيق جنائي بحق جاستن ترودو بعد أن اتهمه تقرير رسمي بانتهاك القانون حول تضارب المصالح.

وشير الذي سيترشح لخلافة ترودو في الانتخابات التشريعية المقبلة في أكتوبر وجه رسالة الإثنين إلى الدرك الملكي الكندي يطلب فيها التحقيق في احتمال قيام رئيس الوزراء بـ«عرقلة سير القانون»، وفق «فرانس برس».

وخلص تقرير مفوض الأخلاقيات إلى أن ترودو خالف القوانين بممارسته ضغوطًا على النائبة العامة لتسوية قضية جنائية. وصرح زعيم الحزب المحافظ، خلال مؤتمر صحفي، بالقول: «نعرف أنه خالف القانون حول تضارب المصالح. علينا الآن أن نعرف ما إذا ارتكب جرمًا».

وقال شير: «اليوم في ضوء استنتاجات مفوض الأخلاقيات ومعلومات عن تدخل سابق للدرك الملكي الكندي طلبت رسميًّا من الشرطة الفيدرالية إعادة درس» هذا الملف. وأكد ترودو، الأربعاء، أنه «يتحمل مسؤولية أخطائه»، لكنه رفض الاعتذار، معتبرًا أنه تصرف «لحماية وظائف الكنديين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيرادات السياحة في تونس تقفز إلى 3.16 مليار دينار في أغسطس
اقتصاد
تقرير: الجيش الأميركي «في مرحلة الضمور» والهيمنة العسكرية تتراجع في المحيط ...
دولى
السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة: احتفالات.. ومخاوف
عربى
لأول مرة في التاريخ.. مصر تتوج بمونديال كرة اليد للناشئين
رياضة عالمية
كاركاتير خيري - ... وانعقاد لساني
كاريكاتير
جهاز مكافحة الظواهر السلبية يبدأ حملته الأمنية في بنغازي
ليبيا
اتحاد السلة يفجر الأسئلة الصعبة حول الاستبعاد الغامض من المشاركة الأفريقية
رياضة محلية
مطالب ليبية بكشف المتورطين الثلاثة في قضية تحريض باكيتا وكلمنتي
رياضة محلية
ذكريات أغسطس تعيد قصة عبد السلام أصغر هداف ليبي قبل 21 عامًا
رياضة محلية
نورلاند يلتقى سلامة ويرحب بفرصة لقائه شخصيات سياسية ليبية
ليبيا
وصول أول رحلة إلى مطار سبها بعد 5 سنوات من الإغلاق
ليبيا
في مثل هذاليوم ودعنا القاضي والشاعر عبدربه فضيل الغناي
ثقافة وفن
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فيديو: الدبابات الروسية تحطم الأرقام القياسية في الألعاب العسكرية الدولية