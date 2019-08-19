ظريف: طهران ليست مهتمة بإجراء محادثات مع واشنطن

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الإثنين، إن بلاده ليست مهتمة بإجراء محادثات مع واشنطن، لكن ينبغي أن تركز أي وساطة على إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، والذي انسحبت منه العام الماضي.

وكان ظريف يتحدث في فنلندا بعد لقاء وزير الشؤون الخارجية بيكا هافيستو الذي قال إن أوروبا تبذل قصارى جهدها لإنقاذ الاتفاق، وفق وكالة «رويترز».

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وفي وقت سابق اليوم، حذرت طهران واشنطن من القيام بمحاولة أخرى لاحتجاز ناقلتها التي غادرت جبل طارق رغم محاولة الولايات المتحدة احتجازها.

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ونقلت «فرانس برس» عن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، قوله في مؤتمر صحفي، «إيران أرسلت التحذيرات الضرورية للمسؤولين الأميركيين من خلال القنوات الرسمية.. بعدم القيام بمثل هذا الخطأ إذ سيكون له عواقب وخيمة».