ترامب: المحادثات مع «طالبان» والحكومة الأفغانية «تحقق تقدما»

صورة لاجتماع بين المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان ووفد من طالبان في الدوحة، 26 فبراير 2019 (فرانس برس)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، أن المفاوضات التي تجريها الولايات المتحدة مع حركة طالبان والحكومة الإفغانية، بهدف إبرام اتفاق سلام في أفغانستان، «تحقق تقدما».

لكن بالتزامن مع إعلان ترامب أن الأمور «تحت سيطرة» الولايات المتحدة سلط هجوم ضخم وقع في العاصمة الأفغانية كابول الضوء على العنف المستشري في أفغانستان والتحديات الكبرى التي ستواجهها البلاد في حال تم التوصل لاتفاق.

ونقلت «فرانس برس» عن ترامب قوله للصحفيين في نيو جيرسي (شمال غرب)، «نجري محادثات جيّدة جدّاً مع طالبان. نجري محادثات جيدة جدا مع الحكومة الأفغانية»، مكررا بذلك ما سبق وأعلنه الجمعة من إحراز تقدم في المفاوضات الرامية لإنهاء التدخل العسكري الأميركي المستمر في أفغانستان منذ 18 عاما.

وقال ترامب «لقد توصلنا حقا إلى تقليص (الانتشار العسكري) إلى 13 ألف شخص على الأرجح وسنقلصه قليلا بعد وسنقرر بعدها ما إذا سنبقى (في أفغانستان) لمدة أطول أم لا».

وتابع الرئيس الأميركي «الأمور تحت سيطرتنا وتسير بشكل جيد مع القوة الضئيلة الحجم. يمكننا على الأرجح تقليص عديدها بشكل أكبر سنتخذ القرار في ما بعد»، مضيفا أن «الأمر سيتوقف على طالبان وعلى الحكومة الأفغانية».

لكن الاتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان لن يؤدي بحد ذاته إلى إنهاء الحرب، إذ يتعين على طالبان عقد اتفاق آخر مع حكومة كابول المدعومة من واشنطن.

وقال ترامب «أعتقد أنه من الأهمية بمكان أن نواصل عملنا الاستخباري هناك بكل الأحوال، لأن (البلاد) تشكل نوعا ما منطلقا لشن الضربات ضدنا».

وتبذل واشنطن قصارى جهدها لإنهاء تدخلها العسكري المستمر منذ 2001 في هذا البلد حيث تكبدت أكثر من تريليون دولار، ويعرب ترامب منذ توليه الرئاسة عن رغبته بسحب جنوده من هناك.

في المقابل، سيترتب على طالبان الالتزام بمجموعة من الضمانات الأمنية المختلفة، بما في ذلك عدم السماح بأن تصبح أفغانستان ملاذا للمتشددين الإسلاميين والجهاديين كما حصل مع تنظيم القاعدة لفترة طويلة، علما أن الالتزام بتعهد من هذا النوع دونه صعوبات كبيرة.

والسبت أدى تفجير استهدف قاعة زفاف في كابول إلى مقتل 63 شخصا على الأقل، وقد سلّط الضوء على قصور قوات الأمن الأفغانية والتحديات الكبرى التي تواجهها.

وقد تبنى تنظيم الدولة الإسلامية الهجوم وأعلن أن مقاتليه فجروا أنفسهم وسط «حشد كبير» في كابول بينما قام آخرون بـ«تفجير سيارة مفخخة مركونة» لدى وصول قوات الأمن.

وفي حين تؤكد قوات الشرطة والجيش أنها نجحت في منع وقوع غالبية التفجيرات، يواصل المتمردون شن هجمات دموية بوتيرة تثير تساؤلات حول مدى فاعلية الأجهزة الأمنية في البلاد.

وعلى الرغم من إعلان ترامب تحقيق تقدّم في المحادثات إلا أن الأمور على الأرض لم تتغيّر كثيرا بالنسبة للأفغان.

وأظهر تقرير سابق للأمم المتحدة أن العام الماضي كان الأكثر دموية مع مقتل 3804 مدنيين في الحرب بينهم 927 طفلا.

كذلك أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في أفغانستان أن نحو 217 ألف شخص معظمهم من القصر نزحوا من ديارهم في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، محذرا من تفاقم الحاجات الإنسانية في البلد الذي يشهد نزاعا.