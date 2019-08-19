قمة ماكرون- بوتين.. باريس تستخدم موسكو في الملفين الإيراني والسوري

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا، يونيو 2019 (فرانس برس)

يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، نظيره الروسي فلاديمير بوتين «الجار المهم» والأساسي في ملفات أزمات عديدة جارية، في محاولة للتخفيف من وطأة غياب موسكو عن قمة مجموعة السبع خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبل. يأتي اللقاء بعد عامين من تجديد العلاقات الفرنسية-الروسية.

ومن المتوقع وصول بوتين نحو الساعة 14,00 ت غ إلى المقرّ الصيفي للرئاسة الفرنسية في بريغانسون حيث يقوم عشرات من عناصر الأمن بحراسة المداخل، ويسير زورقان تابعان للبحرية الفرنسية دوريات في البحر.

واستقبل ماكرون بوتين في فرساي في مايو 2017، مباشرة بعد انتخابه رئيساً لفرنسا، كما لبى دعوة الرئيس الروسي إلى سانت بطرسبورغ العام الماضي. والتقى الرجلان أيضاً خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا في يونيو، كما يتوصلان هاتفيا بشكل دوري.

تواصل الرئيسين لا يمنع اختلافهما في ملفات عديدة

التواصل المستمر بين ماكرون وبوتين لا يمنع اختلافهما في العديد من الملفات، لكن العلاقة الصريحة والمتوترة في الوقت نفسه بينهما لم تنقطع أبداً. وخلال قمة فرساي، لم يتردد الرئيس الفرنسي بتوجيه انتقاد علني لاعتقال مثليين جنسيا في الشيشان، كما انتقد تدخل وسائل الإعلام الروسية مثل «روسيا اليوم» و«سبوتنيك» في حملة الانتخابات الفرنسية.

وفي يونيو الماضي، لم يخف بوتين استياءه من الديموقراطيات الليبرالية التي اعتبر أن «الزمن عفا عليها». وأكد ماكرون «اختلافه غير القابل للنقاش» مع هذا الموقف، معلناً أن الديموقراطيات الليبرالية «لديها الكثير لتقدمه»، حتى ولو «كانت الأنظمة غير الليبرالية قادرة على أن توحي بانها أكثر فعالية» أحياناً. وحذرت باريس موسكو كذلك من الاستخدام المفرط للقوة ضد التظاهرات الأخيرة للمعارضة. ورد الكرملين بالقول إنه لا يمكن لفرنسا أن تعطيه دروساً نظراً لتعامل شرطتها مع تظاهرات حراك «السترات الصفراء» الاجتماعي.

السياسة من منظور الواقع

يلجأ ماكرون، اليوم الإثنين إلى «الواقعية السياسية» خلال بحثه الملفات الخلافية مع موسكو، وفق الإيليزيه الذي اقتبس من شارل ديغول قوله «لا نقارب السياسة إلا من منظور الواقع»، مع التشديد على أن لباريس «مصالح مشتركة» مع روسيا في الوقت نفسه. ويسعى الرئيس الفرنسي كذلك إلى احتواء فلاديمير بوتين داخل التعددية الدولية المتمثلة بالقمة المقبلة لمجموعة السبع التي استبعدت منها روسيا عام 2014 على خلفية ضمها شبه جزيرة القرم.

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ومن المتوقع أن يتطرّق الرئيسان بدايةً إلى ملف النزاع في أوكرانيا حيث تواصل روسيا التدخل لصالح مجموعات انفصالية موالية لها شرق البلاد. وترى باريس في وصول فولوديمير زيلينسكي إلى رئاسة أوكرانيا فرصةً لوضع حد للنزاع المسلح بموجب اتفاق مينسك الرباعي.

ويقول الكسندر بوانوف من مركز كارنيغي «سيكون الموضوع الرئيسي بوضوح هو إحياء اتفاقات مينسك» للتوصّل إلى السلام في شرق أوكرانيا. وأضاف أنّ «الوعد الرئيسي للرئيس الأوكراني الجديد هو وضع حد للحرب، بوتين مستعدّ لإحياء (جهود السلام) إذا حصلت منطقة دونباس على وضع فدرالي». وتابع بوانوف «هناك فرصة حقيقية لإحراز تقدّم. سيكون ماكرون سعيداً بإنهاء الحرب في دونباس ليدخل التاريخ على غرار ما فعله نيكولا ساركوزي مع جورجيا».

الأزمة السورية

وسيناقشان أيضاً أزمة أخرى أكثر إلحاحاً هي الأزمة السورية، خصوصاً منطقة إدلب التي تتعرض لقصف روسي وسوري منذ أشهر مع مواصلة النظام السوري عمليته فيها. وتقول باريس إنها تريد أن تطلب من بوتين «ممارسة نفوذه لدى دمشق» لكي تتوقّف هذه العملية. وأوضح الكرملين أنّه «قد تتم إثارة عقد قمة رباعية جديدة (روسيا وفرنسا وألمانيا وتركيا)» حول هذا الموضوع.

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أخيراً، سوف يناقش الرئسان ما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني التي تريد فرنسا إبقاءه على قيد الحياة، يريد ماكرون من ضيفه أن يحض طهران على احترام التزاماتها بعدم تخصيب اليورانيوم بهدف إنقاذ الاتفاق الذي زعزعه الانسحاب الأميركي منه.

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