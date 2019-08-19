أكراد سوريا يسلمون أربعة يتامى من عائلات «داعش» إلى ألمانيا

أفاد مراسل «فرانس برس»، بأن الإدارة الذاتية الكردية في سوريا، سلّمت اليوم الإثنين أربعة أطفال من أفراد عائلات تنظيم «داعش» إلى ممثلين عن الحكومة الألمانية، في أول عملية من هذا النوع مع برلين.

وقال المسؤول في هيئة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية فنر كعيط لوكالة «فرانس برس» على هامش مؤتمر صحفي عقد في معبر سيمالكا الحدودي مع كردستان العراق، «سلمت الإدارة الذاتية أربعة أطفال يتامى من عائلات داعش لوفد من الحكومة الألمانية».

وأوضح فنر كعيط أن «ثلاثة منهم يتامى الوالدين، بينما لا تزال والدة الرابع على قيد الحياة ووافقت على إرساله بسبب حالته الصحية الصعبة».

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