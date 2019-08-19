خروج حريق كناريا الكبرى الإسبانية عن السيطرة وإجلاء مزيد من الأشخاص

جهود مكافحة الحرائق في جزر الكناري (أرشيفية: الإنترنت)

خرج حريق جزيرة كناريا الكبرى السياحية الإسبانية عن السيطرة، واضطرت السلطات إلى إجلاء مزيد من الأشخاص من مناطق تصاعدت فيها النيران إلى ارتفاع حال دون تمكن مروحيات الإطفاء من القيام بطلعاتها.

وقالت متحدثة باسم أجهزة الطوارئ إن النيران تجتاح الوسط الجبلي للجزيرة السياحية الشهيرة بمناظرها الخلابة، وأجبرت السلطات على إجلاء الأهالي من العديد من القرى التي يبلغ عدد سكانها مجتمعة 8 آلاف نسمة. ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بالتحديد. كما لم ترد معلومات عن سقوط ضحايا، وفق «فرانس برس».

واندلعت الحرائق في المنطقة التي صنفتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) محمية طبيعية حيوية، وبلغت في بعض المناطق درجة «تتخطى قدرتنا على إخمادها» بحسب ما قال رئيس أجهزة الطوارئ في كناريا الكبرى، فيديريكو غريو، في ساعة متأخرة أمس الأحد. وفي الجهة الشمالية الغربية لمناطق اندلاع الحرائق وصل ارتفاع النيران إلى 50 مترا، ما حال دون تمكن الطواقم الأرضية من الاقتراب وقيام مروحيات الإطفاء بالتحليق فوقها.

جهود السيطرة على الحريق تحتاج أياما

وقال غريو إن «الوضع حقا سيئ»، ويشارك أكثر من 700 رجل إطفاء و14 مروحية وطائرة اليوم الإثنين، في جهود احتواء الحريق. ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعا، وتقدر السلطات أن تستغرق جهود السيطرة على الحريق أياما.

الحريق جاء بعد أيام على اندلاع حريق غابات آخر في نفس المنطقة مما أجبر السلطات على إجلاء مئات الأشخاص. وكناريا الكبرى هي ثاني أكبر جزر أرخبيل الكناري من حيث عدد السكان في المحيط الأطلسي قبالة الساحل الشمالي الغربي لأفريقيا. وزار جزر الكناري العام الماضي 13.7 مليون زائر أجنبي أكثر من نصفهم من بريطانيا وألمانيا، ويفضل السياح في كناريا الكبرى البقاء في منتجعات ساحلية أكثر من التوجه إلى الوسط الجبلي للجزيرة. وقالت حكومة أرخبيل الكناري في بيان إن السياحة في الجزيرة لم تتأثر «نظرا لأن الحريق محصور في المناطق العليا.. ولم تتأثر أي من المنتجعات».