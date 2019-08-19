ترامب يقول إنه سيعلن «صفقة القرن» بعد انتخابات إسرائيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد إنه سيعلن على الأرجح خطة السلام التي صاغها مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر بعد الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية التي ستجرى في 17 سبتمبر المقبل، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز».

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ولم يكشف البيت الأبيض النقاب بعد عن كامل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط التي تعرف باسم صفقة القر والتي تهدف إلى إنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين ويعكف صهره ومستشاره جاريد كوشنر على صياغتها.

ولم يقدم كوشنر حتى الآن سوى خطة استثمارات بقيمة 50 مليار دولار لإحياء الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية والأردن ومصر ولبنان تتوقف على توصل إسرائيل والفلسطينيين إلى تسوية سياسية لصراعهم القائم منذ عشرات السنين.