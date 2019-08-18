95 قتيلًا في انفجار صهريج وقود بتنزانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أغسطس 2019, 08:59 مساء
عنصر أمن تنزاني في موقع انقلاب الصهريج في دار السلام، 10 أغسطس 2019. (أ ف ب)

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار صهريج وقود في تنزانيا السبت الماضي إلى 95 قتيلا، بحسب ما أعلن الأحد ناطق باسم المستشفى الوطني.

ووقع الانفجار صباح السبت الماضي في منطقة مسامفو، المجاورة لمدينة موروغور الواقعة على بعد نحو 200 كلم غرب العاصمة الاقتصادية دار السلام، وفق «فرانس برس».

وأدى الانفجار إلى مقتل العشرات على الفور وإصابة عدد كبير من الأشخاص الذين نقلوا إلى المستشفى لمعالجة جروح وحروق سبّبها أحد أسوأ حوادث انفجارات صهاريج الوقود في إفريقيا في السنوات الأخيرة.

وقال الناطق باسم المستشفى الوطني في دار السلام امينيل آليغايشا «قضى شخص إضافي ليل أمس. إنه رجل قضى متأثرا بإصاباته».

وكانت السلطات التنزانية قد أعلنت السبت أن حصيلة الضحايا بلغت 94 قتيلا ، وانقلبت الشاحنة السبت الماضي على أحد الأرصفة، فهرع حشد إلى المكان لمحاولة الاستحصال على الوقود المتسرب. وقال مسؤولون إن الانفجار وقع عندما حاول أحدهم الاستحواذ على بطارية الشاحنة مما سبب احتكاكا كهربائيا أدى إلى الانفجار. ويندرج الحادث في سياق سلسلة كوارث شهدتها إفريقيا وهو الثالث من نوعه هذا العام.

وفي يوليو الماضي، لقي ما لا يقل عن 45 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من 100 آخرين بجروح في وسط نيجيريا إثر انفجار شاحنة صهريج بينما كان العديد من السكان يسرقون الوقود منها بعد تعرضها لحادث مرور. وفي مايو، قتل نحو 80 شخصا في حادث مماثل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - ... وانعقاد لساني
كاريكاتير
جهاز مكافحة الظواهر السلبية يبدأ حملته الأمنية في بنغازي
ليبيا
اتحاد السلة يفجر الأسئلة الصعبة حول الاستبعاد الغامض من المشاركة الأفريقية
رياضة محلية
مطالب ليبية بكشف المتورطين الثلاثة في قضية تحريض باكيتا وكلمنتي
رياضة محلية
ذكريات أغسطس تعيد قصة عبد السلام أصغر هداف ليبي قبل 21 عامًا
رياضة محلية
نورلاند يلتقى سلامة ويرحب بفرصة لقائه شخصيات سياسية ليبية
ليبيا
وصول أول رحلة إلى مطار سبها بعد 5 سنوات من الإغلاق
ليبيا
في مثل هذاليوم ودعنا القاضي والشاعر عبدربه فضيل الغناي
ثقافة وفن
«رايتس ووتش» تطالب الحكومة الموقتة بـ«بذل كل الجهود لضمان عودة سرقيوة»
ليبيا
المنتخب الليبي يبدأ استعداداته لمونديال أستراليا
رياضة محلية
مقتل 90 مدنيا وإصابة أكثر من 200 شخص ونزوح 1285 أسرة جراء استمرار العنف في مرزق
ليبيا
سان جيرمان يستعد لضم بديل نيمار من اليوفي
رياضة عالمية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قصة ارتطام كوكب بالمشتري قبل 4.5 مليار عام