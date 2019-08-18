إجلاء أربعة الاف شخص إثر حريق في كبرى جزر الكناري الأسبانية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أغسطس 2019, 08:02 مساء

أجلت السلطات الأسبانية أكثر من 4 الاف شخص من منطقة سياحية في كبرى جزر ارخبيل الكناري الاسبانية بسبب حرائق الغابات التي اجتاحت منذ السبت نحو 1500 هكتار، حسب ما ذكرت السلطات الاحد.

وحذر رئيس منطقة جزر الكناري، أنخيل فيكتور توريس في بيان من أن الحريق «عنيف للغاية» وأنه «حاليا غير قابل للاحتواء او السيطرة»، وفق «فرانس برس».

وتطرق الى احتمال القيام بعمليات إجلاء إضافية، لا سيما عند منطقة «لاكروا دي تيخيدا» الموقع الجبلي الشهير بمناظره الخلابة في وسط كبرى جزر الكناري. ويشارك أكثر من 600 رجل إطفاء و11 طائرة في مكافحة هذا الحريق الذي أجبر السلطات على قطع عشرات الطرق في هذه الجزيرة من ارخبيل الكناري.

كما ان الأحوال الجوية سيئة مع رياح قوية ودرجات حرارة مرتفعة. وأضاف توريس «ستكون الساعات القليلة المقبلة مهمة للغاية لأن توقعات الطقس خلال الليل ليست جيدة». واندلع الحريق بعد أيام قليلة من تمكن رجال الإطفاء من احتواء حريق في المنطقة نفسها ما أدى إلى اجلاء مئات الاشخاص.

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