محطة نووية روسية تغلق إحدى وحداتها بعد خطأ في نظام السلامة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أغسطس 2019, 07:52 مساء

قالت شركة تابعة لـ«روس-أتوم» النووية الروسية إن الوحدة الرابعة بمحطة «بيلويارسك للطاقة النووية» في جبال الأورال أغلقت يوم الأحد بعد استجابة «خاطئة» من جانب نظام السلامة.

وأضافت أن إغلاق الوحدة تم في الساعة 09.15 بالتوقيت المحلي (0415 بتوقيت جرينتش)، وقالت شركة «روس إنرجو أتوم» في بيان «تم الإغلاق بناء على خوارزميات روتينية» وأضافت أن مستوى الإشعاع في المحطة والمنطقة المحيطة بها يتماشى مع المعدلات المعتادة، بحسب «رويترز».

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وافتتحت محطة «بيلويارسك للطاقة النووية» عام 1964، وأغلقت محطة روسية للطاقة النووية في الشمال الغربي من موسكو الشهر الماضي ثلاثة من وحدات التوليد الأربع بها بعد عطل في محول كهربائي. وعادت الوحدات للعمل بعد ذلك.

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