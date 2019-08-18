إسبانيا مستعدة لاستقبال سفينة «أوبن آرمز» الإنسانية

اقترحت الحكومة الإسبانية استقبال سفينة المنظمة غير الحكومية «برو آكتيفا أوبن آرمز» التي تنقل مئات المهاجرين في ألخثيراس أقصى جنوب البلاد، بعد رفض إيطاليا فتح موانئها لها.

وقالت الحكومة في بيان إن رئيس الوزراء الاشتراكي، بيدرو سانشيز، «أمر اليوم الأحد بتجهيز ميناء ألخثيراس لاستقبال سفينة (أوبن آرمز)»، الموجودة حاليًا قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، وذلك بسبب «الوضع الطارئ» على متنها، وبمواجهة «قرار السلطات الإيطالية غير المقبول إغلاق موانئها»، وفق «فرانس برس».

وأطلقت الخارجية الإسبانية من جهتها في بيان النداء الأخير «للسلطات الإيطالية لكي تسمح بإنزال» المهاجرين، مع ضمان أن يجري توزيعهم بين الدول الأوروبية «كما اتفق مسبقًا». وسمح وزير الداخلية الايطالي وزعيم اليمين المتطرف ماتيو سالفيني السبت على مضض بإنزال 27 مهاجرًا قاصرًا غير مصحوب. لكنه ظل على رفضه إنزال بقية المهاجرين.

