خطأ في نظام السلامة يتسبب في غلق إحدى وحدات محطة نووية روسية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أغسطس 2019, 03:50 مساء
صورة محطة نووية (أرشيفية: الإنترنت)

أفادت شركة تابعة لـ«روس-أتوم» النووية الروسية، بأن الوحدة الرابعة بمحطة بيلويارسك للطاقة النووية في جبال الأورال أغلقت اليوم الأحد، بعد استجابة «خاطئة» من جانب نظام السلامة.

وأضافت أن الوحدة أغلقت في الساعة 09.15 بالتوقيت المحلي (0415 بتوقيت غرينتش)، وقالت شركة «روس إنرجو أتوم» في بيان: «إن الإغلاق تم بناء على خوارزميات روتينية»، وأضافت أن مستوى الإشعاع في المحطة والمنطقة المحيطة بها يتماشى مع المعدلات المعتادة، وفق وكالة «رويترز».

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وأغلقت المحطة في الشهر الماضي ثلاثًا من وحدات التوليد الأربع بها، بعد عطل في محول كهربائي، وعادت الوحدات للعمل في وقت لاحق.

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