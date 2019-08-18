سلطات جبل طارق ترفض الطلب الأميركي باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية

رفضت سلطات منطقة جبل طارق البريطانية، اليوم الأحد، طلب الولايات المتحدة باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية التي تستعد إلى مغادرة مياهها الإقليمية، موضحةً أن العقوبات الأميركية غير قابلة للتطبيق في الاتحاد الأوروبي.

وقالت سلطات جبل طارق في بيان «بموجب القانون الأوروبي، ليس بمقدور جبل طارق تقديم المساعدة التي تطلبها الولايات المتحدة»، إذ تريد واشنطن حجز الناقلة استناداً إلى العقوبات الأميركية على إيران، وفق وكالة «فرانس برس».

الناقلة «غريس1» ترفع العلم الإيراني وتغير اسمها إلى «أدريان داريا1»

وفي وقت سابق اليوم، أظهرت لقطات مصورة وصور فوتوغرافية الناقلة وهي ترفع العلم الإيراني وعلى هيكلها اسمها الجديد «أدريان داريا1» بعد أن أزالت اسمها السابق «غريس1»، لكن مرساة الناقلة لا تزال بالمياه، وكانت ترفع علم بنما في الأصل، لكن سلطات الملاحة البحرية في تلك الدولة قالت في يوليو إنها رفعت السفينة من سجلاتها بعد تحذير أشار إلى أنها تشارك في أنشطة تمويل للإرهاب أو مرتبطة بها، وفق وكالة «رويترز».