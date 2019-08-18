الناقلة «غريس1» ترفع العلم الإيراني وتغير اسمها إلى «أدريان داريا1»

ناقلة النفط الإيرانية «غريس 1» بعد إيقاف البحرية البريطانية لها بمضيق جبل طارق، 20 يوليو 2019 (الإنترنت)

أظهرت لقطات صورتها وكالة «رويترز» للناقلة الإيرانية المتوقفة قبالة جبل طارق، اليوم الأحد، أنها رفعت العلم الإيراني وأصبحت تحمل اسمًا جديدًا على جانبها.

واحتجز مشاة البحرية الملكية البريطانية الناقلة في جبل طارق في يوليو؛ للاشتباه في أنها تنقل النفط إلى سورية (حليفة طهران الوثيقة)، في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

تمويل الإرهاب

وأظهرت لقطات مصورة وصور فوتوغرافية الناقلة وهي ترفع العلم الإيراني وعلى هيكلها اسمها الجديد «أدريان داريا1» بعد أن أزالت اسمها السابق «غريس1»، لكن مرساة الناقلة لا تزال بالمياه، وكانت ترفع علم بنما في الأصل، لكن سلطات الملاحة البحرية في تلك الدولة قالت في يوليو إنها رفعت السفينة من سجلاتها بعد تحذير أشار إلى أنها تشارك في أنشطة تمويل للإرهاب أو مرتبطة بها، وفق وكالة «رويترز».

جبهة جديدة في التوتر بين واشنطن وطهران.. وشكوك حول مغادرة «غريس 1» جبل طارق

ورفعت سلطات جبل طارق أمر احتجاز الناقلة، يوم الخميس الماضي، لكن الغموض يلف مصيرها مجددًا بعد أن قامت الولايات المتحدة بتحركات قانونية أخيرة للإبقاء عليها محتجزة. وتسبب احتجاز «غريس1» في تبعات منها احتجاز إيران ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في الخليج بعد ذلك بأسبوعين، وهو ما زاد من التوتر في الممر الملاحي الدولي الحيوي لشحن النفط.