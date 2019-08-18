10 آلاف بلا مأوى إثر حريق بحي عشوائي في بنغلادش

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أغسطس 2019, 12:57 مساء
حريق في حي ميربور في دكا، 16 أغسطس 2019 (فرانس برس)

أعلنت السلطات في بنغلادش، اليوم الأحد، أن عشرة آلاف شخص على الأقل باتوا من دون مأوى إثر حريق هائل في أحد الأحياء العشوائية في عاصمة بنغلادش دكا، ودمرت بسببه آلاف المساكن. 

واندلع الحريق في حي ميربور مساء يوم الجمعة الماضي مدمرا ألفي مسكن، ويسكن فيه العديد من العاملين في قطاع النسيج، وكان أغلبهم خارجه وقت الحريق؛ للاحتفال مع عائلاتهم بعيد الأضحى، بحسب ما أكد  متحدث باسم إدارة الإطفاء إرشاد حسين لوكالة «فرانس برس». 

السيطرة على الحريق
وأكد غلام رباني المسؤول في الشرطة المحلية أنه لولا تواجد السكان خارج الحي «لكانت حصيلة الضحايا ستكون أعلى». وتمكنت عناصر الإطفاء أخيراً من السيطرة على الحريق الذي لم ينتج عنه ضحايا وفق السلطات، باستثناء عدد قليل ممن أصيبوا بجروح طفيفة. 

وأعلن إرشاد حسين أن السكان الذين باتوا بلا مأوى لجؤوا إلى المدارس المغلقة بسبب العطلة الصيفية، وقال عبد الحميد الذي يملك كشكاً صغيراً لبيع الشاي في الحي لـ «فرانس برس»: «لم أتمكن من إنقاذ أي شيء، لا أدري ماذا سيحل بي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مطالب ليبية بكشف المتورطين الثلاثة في قضية تحريض باكيتا وكلمنتي
رياضة محلية
ذكريات أغسطس تعيد قصة عبد السلام أصغر هداف ليبي قبل 21 عامًا
رياضة محلية
نورلاند يلتقى سلامة ويرحب بفرصة لقائه شخصيات سياسية ليبية
ليبيا
وصول أول رحلة إلى مطار سبها بعد 5 سنوات من الإغلاق
ليبيا
في مثل هذاليوم ودعنا القاضي والشاعر عبدربه فضيل الغناي
ثقافة وفن
«رايتس ووتش» تطالب الحكومة الموقتة بـ«بذل كل الجهود لضمان عودة سرقيوة»
ليبيا
المنتخب الليبي يبدأ استعداداته لمونديال أستراليا
رياضة محلية
مقتل 90 مدنيا وإصابة أكثر من 200 شخص ونزوح 1285 أسرة جراء استمرار العنف في مرزق
ليبيا
سان جيرمان يستعد لضم بديل نيمار من اليوفي
رياضة عالمية
قدرها بـ22 مليون قطعة.. رئيس تشاد يعمق التضارب في أرقام تدفق السلاح الليبي
ليبيا
السفير الأميركي يتعهد بالعمل على إنهاء «فوري» للصراع في ليبيا
ليبيا
ليفربول يفوز بكأس السوبر الأوروبي
رياضة عالمية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أيقونة صينية جديدة تقتحم سوق السيارات العائلية