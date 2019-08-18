10 آلاف بلا مأوى إثر حريق بحي عشوائي في بنغلادش

حريق في حي ميربور في دكا، 16 أغسطس 2019 (فرانس برس)

أعلنت السلطات في بنغلادش، اليوم الأحد، أن عشرة آلاف شخص على الأقل باتوا من دون مأوى إثر حريق هائل في أحد الأحياء العشوائية في عاصمة بنغلادش دكا، ودمرت بسببه آلاف المساكن.

واندلع الحريق في حي ميربور مساء يوم الجمعة الماضي مدمرا ألفي مسكن، ويسكن فيه العديد من العاملين في قطاع النسيج، وكان أغلبهم خارجه وقت الحريق؛ للاحتفال مع عائلاتهم بعيد الأضحى، بحسب ما أكد متحدث باسم إدارة الإطفاء إرشاد حسين لوكالة «فرانس برس».

السيطرة على الحريق

وأكد غلام رباني المسؤول في الشرطة المحلية أنه لولا تواجد السكان خارج الحي «لكانت حصيلة الضحايا ستكون أعلى». وتمكنت عناصر الإطفاء أخيراً من السيطرة على الحريق الذي لم ينتج عنه ضحايا وفق السلطات، باستثناء عدد قليل ممن أصيبوا بجروح طفيفة.

وأعلن إرشاد حسين أن السكان الذين باتوا بلا مأوى لجؤوا إلى المدارس المغلقة بسبب العطلة الصيفية، وقال عبد الحميد الذي يملك كشكاً صغيراً لبيع الشاي في الحي لـ «فرانس برس»: «لم أتمكن من إنقاذ أي شيء، لا أدري ماذا سيحل بي».