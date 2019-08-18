100 نائب يطالبون جونسون بدعوة البرلمان البريطاني لبحث «بريكست»

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أرشيفية: الإنترنت)

طالب أكثر من مئة نائب بريطاني في رسالة نشرت، اليوم الأحد، رئيس الوزراء بوريس جونسون بدعوة البرلمان لقطع إجازته والانعقاد حالاً لمناقشة مسألة خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي.

ويواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، ضغوطا من أجل استدعاء المشرعين من عطلتهم الصيفية ليتمكن البرلمان من مناقشة «بريكست»، وتنتهي العطلة الصيفية للبرلمان في 3 سبتمبر.

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وكتب النواب في رسالتهم التي وقعها نواب وقادة أحزاب معارضة لا يريدون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو يأملون في تجنب بريكست من دون اتّفاق أن «بلدنا على حافة أزمة اقتصادية ونحن نسير باتجاه خروج بريطانيا من دون اتّفاق». وأضافوا «نحن أمام حالة طوارئ وطنية ويجب استدعاء البرلمان للانعقاد على الفور».

ويفترض أن يتوقف البرلمان مجددا بعد فترة وجيزة من عودته مع عقد الأحزاب الكبرى مؤتمراتها السنوية خلال سبتمبر.

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني أكّد مراراً عزمه على إخراج المملكة المتّحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، سواء حصل ذلك باتفاق أم من دون اتفاق.