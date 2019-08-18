الرئيس الأفغاني: «طالبان» مسؤولة عن الهجوم على حفل زفاف أودى بحياة 63 شخصا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أغسطس 2019, 10:38 صباحا
الرئيس الأفغاني أشرف غني في البرلمان، 26 أبريل 2019 (أرشيفية: الإنترنت)

قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الأحد، إنه لا يمكن لحركة طالبان التنصل من المسؤولية عن هجوم انتحاري «وحشي» استهدف قاعة زفاف في العاصمة كابل وأودى بحياة 63 شخصا.

وكتب في تغريدة على تويتر «لا يمكن لطالبان إعفاء نفسها من المسؤولية لأنها توفر منبرا للإرهابيين»، وفق وكالة «رويترز».

كما أدى الانفجار الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت إلى إصابة أكثر من 180 شخصا، وقال مسؤولون إن كثيرا من الضحايا نساء وأطفال.

أكبر عدد من القتلى منذ بداية العام
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي، أن «بين الضحايا نساء وأطفالا». وهذا واحد من الاعتداءات التي أدت إلى سقوط أكبر عدد من القتلى منذ بداية العام في أفغانستان. وكان رحيمي أوضح مساء السبت أن الانفجار وقع في صالة شار دبي لحفلات الزفاف في غرب كابل، دون أن يتمكن من الإعلان عن أي حصيلة. وصرح في وقت لاحق بأن «انتحاريا نفذ التفجير».

انتحاري يحول زفاف لـ«مأتم» في كابل: 63 قتيلا و182 جريحا وطالبان تدين
ونفت حركة طالبان صباح الأحد أي تورط لها في الهجوم. وكتب ناطقان باسمها في تغريدة «الإمارة الإسلامية (الاسم الذي تطلقه الحركة على نفسها) تدين بحزم الاعتداء على مدنيين في كابل». وأضافا «ارتكاب مثل عمليات القتل المتعمدة والوحشية هذه واستهداف نساء وأطفال ليس له أي مبرر». ولم يصدر أي تعليق عن الفرع الأفغاني لتنظيم الدولة الإسلامية الذي ينفذ هجمات في أفغانستان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مطالب ليبية بكشف المتورطين الثلاثة في قضية تحريض باكيتا وكلمنتي
رياضة محلية
ذكريات أغسطس تعيد قصة عبد السلام أصغر هداف ليبي قبل 21 عامًا
رياضة محلية
نورلاند يلتقى سلامة ويرحب بفرصة لقائه شخصيات سياسية ليبية
ليبيا
وصول أول رحلة إلى مطار سبها بعد 5 سنوات من الإغلاق
ليبيا
في مثل هذاليوم ودعنا القاضي والشاعر عبدربه فضيل الغناي
ثقافة وفن
«رايتس ووتش» تطالب الحكومة الموقتة بـ«بذل كل الجهود لضمان عودة سرقيوة»
ليبيا
المنتخب الليبي يبدأ استعداداته لمونديال أستراليا
رياضة محلية
مقتل 90 مدنيا وإصابة أكثر من 200 شخص ونزوح 1285 أسرة جراء استمرار العنف في مرزق
ليبيا
سان جيرمان يستعد لضم بديل نيمار من اليوفي
رياضة عالمية
قدرها بـ22 مليون قطعة.. رئيس تشاد يعمق التضارب في أرقام تدفق السلاح الليبي
ليبيا
السفير الأميركي يتعهد بالعمل على إنهاء «فوري» للصراع في ليبيا
ليبيا
ليفربول يفوز بكأس السوبر الأوروبي
رياضة عالمية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أيقونة صينية جديدة تقتحم سوق السيارات العائلية