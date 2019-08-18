الرئيس الأفغاني: «طالبان» مسؤولة عن الهجوم على حفل زفاف أودى بحياة 63 شخصا

الرئيس الأفغاني أشرف غني في البرلمان، 26 أبريل 2019 (أرشيفية: الإنترنت)

قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الأحد، إنه لا يمكن لحركة طالبان التنصل من المسؤولية عن هجوم انتحاري «وحشي» استهدف قاعة زفاف في العاصمة كابل وأودى بحياة 63 شخصا.

وكتب في تغريدة على تويتر «لا يمكن لطالبان إعفاء نفسها من المسؤولية لأنها توفر منبرا للإرهابيين»، وفق وكالة «رويترز».

كما أدى الانفجار الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت إلى إصابة أكثر من 180 شخصا، وقال مسؤولون إن كثيرا من الضحايا نساء وأطفال.

أكبر عدد من القتلى منذ بداية العام

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي، أن «بين الضحايا نساء وأطفالا». وهذا واحد من الاعتداءات التي أدت إلى سقوط أكبر عدد من القتلى منذ بداية العام في أفغانستان. وكان رحيمي أوضح مساء السبت أن الانفجار وقع في صالة شار دبي لحفلات الزفاف في غرب كابل، دون أن يتمكن من الإعلان عن أي حصيلة. وصرح في وقت لاحق بأن «انتحاريا نفذ التفجير».

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ونفت حركة طالبان صباح الأحد أي تورط لها في الهجوم. وكتب ناطقان باسمها في تغريدة «الإمارة الإسلامية (الاسم الذي تطلقه الحركة على نفسها) تدين بحزم الاعتداء على مدنيين في كابل». وأضافا «ارتكاب مثل عمليات القتل المتعمدة والوحشية هذه واستهداف نساء وأطفال ليس له أي مبرر». ولم يصدر أي تعليق عن الفرع الأفغاني لتنظيم الدولة الإسلامية الذي ينفذ هجمات في أفغانستان.