تبادل إطلاق النار بين الهند وباكستان

عنصرا أمن في نوبة حراسة في سريناغار، 16 أغسطس 2019 (فرانس برس)

تبادلت الهند وباكستان إطلاق النار بشكل «كثيف» عبر الحدود بينهما، اليوم السبت، بعد ساعات من عقد مجلس الأمن أول جلسة بخصوص كشمير منذ نحو خمسين عاما على إثر إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي في القسم الذي تسيطر عليه من الإقليم المتنازع عليه.

وقال مسؤول حكومي كبير في الهند لوكالة «فرانس برس» إنّ «تبادل إطلاق النار لا يزال جاريا»، ووصفه بـ«الكثيف». وذكرت مصادر أنّ جنديا هنديا قتل. ولم تعلق باكستان بعد على هذه التطورات.

يأتي تبادل إطلاق النار بعد أن ألغت نيودلهي الوضع الدستوري الخاص بالقسم الذي تسيطر عليه من إقليم كشمير في 5 أغسطس الجاري، الأمر الذي أثار تظاهرات من السكان المحليين وغضب باكستان واستياء الصين. وتدور اشتباكات ومناوشات بشكل متقطع على خط المراقبة الذي يقسّم الإقليم المتنازع عليه منذ نهاية الاستعمار البريطاني عام 1947.

اجتماع لأول مرة منذ 1971

ونجحت الصين والهند، مساء الجمعة، في عقد اجتماع لمجلس الأمن حول كشمير، خلف الأبواب المغلقة، لأول مرة منذ الحرب بين الهند وباكستان في العام 1971.

وبدأت السلطات الهندية، اليوم السبت، إعادة خدمة الهواتف تدريجيا في المنطقة المضطربة، بعد أسبوعين تقريبا من انقطاع كامل للاتصالات تم فرضه قبل ساعات من قرار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بإلغاء الحكم الذاتي للإقليم. وقال قائد الشرطة المحلية لـ «فرانس برس» أن 17 من أصل مئة خط هاتفي أعيدت تشغيلها اليوم السبت، لكن الهواتف النقالة والإنترنت ما زالت مقطوعة.