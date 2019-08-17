متظاهرات مكسيكيات يشعلن النار في قسم للشرطة احتجاجا على اغتصاب قاصرات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 أغسطس 2019, 01:24 مساء
نساء يتظاهرن في المكسيك، في 16 أغسطس 2019 (فرانس برس)

تظاهرت آلاف النساء، أمس الجمعة، في مكسيكو، تحت شعار «إنهم لا يحمونني، إنهم يغتصبونني»؛ احتجاجا على انتشار أنباء بشأن اغتصاب عناصر من الشرطة فتيات قاصرات. بدأت التظاهرات سلمية ثم تحولت إلى العنف عندما أشعلت متظاهرات النار في قسم للشرطة.

قالت شابة في السابعة عشرة من العمر، في أوائل أغسطس، إن أربعة من رجال الشرطة اغتصبوها في سيارة دورية في حي أزكابوتزالكو، شمال العاصمة المكسيكية، وفي اليوم التالي، قالت فتاة في السادسة عشرة من العمر، إن شرطيا اغتصبها في متحف.

ثقة في غير محلها
وقالت المتظاهرة ميليسا أورتيز (40 عاما): «يقلقني أن الشابات لا يمكنهن الذهاب إلى المدرسة أو العودة إلى المنزل من حفلة خاصة لأن من المحتمل أن يغتصبهن من يفترض أن يؤمن لنا الحماية».

وأوقف ستة من الشرطيين عن الخدمة، في حالة الفتاة التي تبلغ السابعة عشرة من العمر، لكن لم تحصل أي عملية احتجاز، إذ تحدثت النيابة العامة عن تناقضات في ما قالته الشابة. وألقي في المقابل القبض على رجل في القضية الثانية. 

وتقول الأمم المتحدة إن تسع نساء في المتوسط يقتلن كل يوم في المكسيك، بعد تزايد أعمال العنف ضد النساء في هذا البلد خلال السنوات الأخيرة.

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