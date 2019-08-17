بعد شهر من احتجاجات المعارضة.. موسكو تستعد لتظاهرات جديدة اليوم

المعارضة الروسية تنظم تجمعات ومسيرات احتجاجية كل سبت (فرانس برس)

تحضّر موسكو لتظاهرات جديدة، اليوم السبت، وتعد الأخيرة في سلسلة احتجاجات مستمرة منذ شهر بمشاركة عشرات الآلاف، بعد إقصاء مرشحي المعارضة من الانتخابات المحلية.

وتخرج المسيرات، كل يوم سبت، منذ الحكم بإقصاء مرشحي المعارضة في يوليو الماضي، الأكبر منذ التظاهرات الحاشدة في 2011 ضد عودة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الكرملين بعد توليه منصب رئيس الوزراء لفترة واحدة بين رئاستين. وتعاملت الشرطة الروسية بعنف مع التظاهرات، التي تحوّلت إلى غضب أوسع ضد تراجع مستوى المعيشة والوضع الاقتصادي المتأزم، وفق وكالة «فرانس برس».

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السلطات أوقفت نحو ثلاثة آلاف شخص لمشاركتهم في الاحتجاجات، فيما تم احتجاز أعضاء بارزين في المعارضة على رأسهم المعارض أليكسي نافالني الذي يقضي عقوبة بالسجن ثلاثين يوما تنتهي في آخر أغسطس، كما صدرت أحكام بالسجن لفترات قصيرة طاولت جميع حلفائه السياسيين تقريبا، وفي تظاهرات سابقة استخدمت الشرطة الهراوات لضرب المتظاهرين كما اعتقل عناصرها الناس من الشوارع بشكل عشوائي.

تظاهرات الشخص الواحد

ويعتزم منظمو تظاهرات اليوم تنظيم تظاهرات الشخص الواحد، بوقوف شخص واحد بمفرده حاملا لافتة احتجاجية، إذ إنّ ذلك عمليا لا يحتاج موافقة السلطات أو ترخيص منها. ومن المقرر أن تخرج تظاهرة مرخصة للحزب الشيوعي للمطالبة بانتخابات حرة.

ووجهت النيابة اتهامات جنائية ضد نحو 12 شخصا بتهمة إثارة «اضطرابات جماعية» وهو ما يعرضهم لأحكام بالسجن تصل إلى ثماني سنوات، وهم متهمون بعدة اتهامات من بينها إلقاء زجاجات مياه بلاستيكية على عناصر الشرطة.

وانطلقت الحركة الاحتجاجية بعد رفض ترشيحات ستين مستقلا للانتخابات المحلية المقررة في 8 سبتمبر في موسكو بذرائع اعتبروها واهية، في وقت يبدو المرشحون المؤيدون للسلطة في موقع صعب في ظل الاستياء من الأوضاع الاجتماعية.

ورغم ان الانتخابات المحلية تكتسب أهمية قليلة نسبيا في الأجندة السياسية في روسيا، إلا أنها تعد فرصة نادرة للأصوات المعارضة للمشاركة في الحياة السياسية إذ إنّ الأحزاب المعارضة للكرملين أبعدت عن البرلمان خلال عهد بوتين المستمر منذ نحو 20 عاما.

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رد فعل الشرطة

للمرة الأولى، علق الكرملين الثلاثاء الماضي على الاحتجاجات المستمرة منذ شهر، وقلل من أهميتها. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف «لسنا موافقين مع هؤلاء الذين يصفون ما يحصل بأنه (أزمة سياسية)»، كما دافع عن رد فعل الشرطة «المبرر تماما».

التحقيق في ضرب شابة

وأثارت صور شابة كانت تتعرض لضرب مبرح على بطنها من جانب شرطي من دون سبب ظاهر خلال هذه التظاهرة، الغضب إلى حدّ إعلان وزارة الداخلية، الإثنين الماضي، فتح تحقيق في القضية. وعلقت أستاذة العلوم السياسية الروسية إيكاترينا شولمان قائلة إن القضايا بحق المشاركين «تغضب الناس.. إذ ينظر إليها على نطاق واسع على أنها غير عادلة وقاسية بشكل غير متناسب».

وأفادت وكالة «فرانس برس» بأنه رغم أن هذه القضايا لديها «تأثير ترهيبي بمعنى أن الناس ربما يخافون من الخروج إلى الشوارع، إلا أنها في الوقت نفسه تعزز مزاج الاحتجاج لأنها غير عادلة في شكل صارخ». وقالت المحللة المستقلة ماشا ليبمان إن الاحتجاجات أصبحت «عاطفية» أكثر منها سياسية. وأوضحت أنّ «حركة الاحتجاج ضعيفة سياسيا، وليس هناك هدف واضح»، مضيفة أنّ كثيرين «غاضبون» من إجراءات السلطات القمعية.

واتهمت موسكو حكومات ووسائل إعلام أجنبية بدعم التظاهرات، وسيعقد البرلمان الروسيّ جلسة خاصة الأسبوع المقبل لمناقشة «التدخل» المزعوم.