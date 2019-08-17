مذكرة أميركية لمصادرة ناقلة النفط الإيرانية «غريس 1»

ناقلة النفط «غريس 1» (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر وزير العدل الأميركي، مذكرة لضبط ناقلة النفط الإيرانية «غريس 1» واتهمها في بيان بالضلوع في مخطط «للوصول بطريقة غير قانونية إلى النظام المالي الأميركي بهدف دعم شحنات غير شرعية من إيران إلى سوريا يرسلها الحرس الثوري الإيراني» الذي أدرجته واشنطن على قائمتها السوداء لـ«المنظمات الإرهابية الأجنبية».

قرار الولايات المتحدة، بشأن «غريس 1» التي تم احتجازها في جبل طارق ثم الإفراج عنها، يهدد بمزيد من التصعيد في التوتر الشديد القائم بين واشنطن وطهران. واعترضت سلطات جبل طارق السفينة التي تحمل 2,1 مليون برميل من النفط الإيراني واحتجزتها في 4 يوليو للاشتباه بنقلها حمولتها إلى سوريا في خرق للحظر الأوروبي المفروض على هذا البلد، وهو ما نفته إيران مرارا.

إيران تنفي تقديم ضمانات إلى جبل طارق للإفراج عن ناقلة النفط

رفع الحجز عن السفينة

وأعلنت السلطات البريطانية في المنطقة الصغيرة الواقعة في الطرف الجنوبي من إسبانيا، الخميس الماضي، أن المحكمة العليا قررت رفع الحجز عن السفينة بعد الحصول على تعهد خطي من طهران بعدم تسليم حمولتها إلى سوريا. فيما أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أمس الجمعة، أن بلاده لم تعط سلطات جبل طارق «أي ضمانة بأن غريس 1 لن تتوجه إلى سوريا».

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وقال المتحدث في تصريح نقله موقع تابع لشبكة التلفزيون الرسمي إن «وجهة الناقلة لم تكن سوريا (...) وحتى إن كانت تلك وجهتها، فإن المسألة لا تعني أحدا»، فيما كتب المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي في تغريدة «ناقلتنا التي احتجزت بشكل غير شرعي أطلق سراحها. هذا النصر من دون تقديم أي تنازلات هو نتيجة دبلوماسية قوية وإرادة قوية للكفاح من أجل حقوق الأمة».

إعادة تسمية السفينة

وأكد المتحدث باسم حكومة جبل طارق، بعد صدور هذه التصريحات، أن «الجمهورية الإسلامية في إيران تعهدت» بعدم إرسال النفط إلى سوريا. وأعلن نائب مدير مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية في إيران جليل إسلامي أن الناقلة ستغادر البحر المتوسط رافعة العلم الإيراني وليس علم بنما.

ونقل التلفزيون الإيراني عن جليل إسلامي «بناء على طلب المالك، ستبحر غريس 1 في البحر المتوسط بعد أن ترفع علم جمهورية إيران الإسلامية وتعاد تسميتها (أدريان داريا) خلال الرحلة». وأوضح أن «السفينة كانت من أصل روسي (...) وكانت تنقل مليوني برميل من النفط الإيراني» من غير أن يحدد وجهتها الأخيرة. وقال مصدر مطلع على الملف لصحيفة «جيبرالتار كرونيكل» إن التحضيرات جارية للسماح للسفينة بالإبحار لكن «من غير المرجح» أن تتمكن من المغادرة قبل الأحد، مضيفا أن «ستة بحارة بينهم قبطان سيصلون الأحد» للصعود على متنها.

ضبط ناقلة النفط من قبل سلطات جبل طارق والبحرية البريطانية أثار أزمة دبلوماسية حادة بين طهران ولندن وقامت إيران على الإثر باحتجاز ثلاث ناقلات نفط إحداها ترفع العلم البريطاني اعترضتها في 19 يوليو.

واشنطن تفتح جبهة جديدة

احتجاز ناقلة النفط حدث وسط توتر شديد بين إيران والولايات المتحدة، تصاعد مع تعرض سفن في الخليج لأعمال تخريبية وهجمات وإسقاط طهران طائرة مسيّرة أميركية. ومن المتوقع أن تفتح واشنطن جبهة جديدة بسعيها لمصادرة الناقلة الإيرانية. غير أن الولايات المتحدة لم تكن تطلب حتى الآن سوى تمديد حجز السفينة، ولو أن رئيس المحكمة العليا في جبل طارق أنتوني دادلي أكد أنه لم يتلقّ طلبا خطيا بهذا الصدد.

وكتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الخميس الماضي، تغريدة للتعليق على قرار رفع الحجز عن السفينة وأن محاولة «القرصنة» الأميركية باءت بالفشل معتبرا أن ذلك يظهر «ازدراء إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب للقانون». وردت وزارة الخارجية الأميركية في بيان بالتهديد بحظر منح تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة لكل أفراد طاقم «غريس 1».