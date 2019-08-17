البيت الأبيض: مباحثات السلام في أفغانستان تجري «بشكل جيد جدا»

جندي أفغان في موقع تفجير سيارة نسب الى طالبان في كابول 7 أغسطس 2019. (فرانس برس)

أشار مسؤول إعلامي في البيت الأبيض، الجمعة، إلى إحراز تقدم في التحضيرات للتوصل إلى اتفاق سلام مع طالبان في افغانستان، وقال إن المباحثات بين الرئيس دونالد ترامب وكبار مستشاريه حول الاتفاق تجري «بشكل جيد جدا».

واجتمع ترامب في ناديه للغولف في مدينة بدمينستر بولاية نيوجيرسي حيث يقضي عطلته الصيفية بوزير الدفاع مارك إسبر ووزير الخارجية مايك بومبيو ورئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الجنرال جوزف دانفورد، حسب ما نقلت «فرانس برس».

وحضر اللقاء أيضا مستشار الأمن القومي جون بولتون والمبعوث الأميركي الخاص للمفاوضات مع طالبان زلماي خليل زاد، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وقال نائب الناطق باسم البيت الإبيض هوغان هيدلي إن «المباحثات تركزت حول المفاوضات المستمرة، واتفاق السلام والمصالحة مع طالبان وحكومة أفغانستان. الاجتماع جرى بشكل جيد جدا والمباحثات ستستكمل».

وتتزايد التوقعات بشأن التوصل إلى اتفاق تسحب بموجبه الولايات المتحدة جنودها الـ14 ألفا من أفغانستان بعد حرب دامت عقدين وتحولت الى مأزق. فواشنطن حريصة على إنهاء تدخلها العسكري المستمر هناك منذ 18 عاما، حيث تكبدت أكثر من تريليون دولار، وترامب منذ توليه منصبه وهو يعرب عن رغبته بسحب جنوده من هناك.

في المقابل، سيترتب على طالبان الالتزام بمجموعة من الضمانات الأمنية المختلفة، بما في ذلك عدم السماح بأن تصبح أفغانستان ملاذا للمتشددين الإسلاميين والجهاديين كما حصل مع تنظيم القاعدة لفترة طويلة.

ترامب يبحث مع مستشاريه خطة السلام في أفغانستان

لكن الاتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان لن يؤدي بحد ذاته إلى إنهاء الحرب، حيث لا يزال يتعين على طالبان عقد اتفاق آخر مع حكومة كابول. وقال بومبيو في بيان «عبر التعاون الوثيق والمستمر مع حكومة أفغانستان، نبقى ملتزمين بتحقيق اتفاق سلام شامل».

وأضاف أن «هذا يتضمن خفضا للعنف ووقفا لاطلاق النار وضمان عدم استخدام أراضي أفغانستان مجددا لتهديد الولايات المتحدة أو أي من حلفائها».