ترامب يبحث مع مستشاريه خطة السلام في أفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 أغسطس 2019, 10:46 مساء
الرئيس الأميركي دونالد ترامب (أرشيفية: الإنترنت)

يبحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع كبار مستشاريه، اليوم الجمعة، ملف المفاوضات مع حركة طالبان بشأن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان واحتمالات التوصل لتسوية سياسية بين الأطراف المتحاربة هناك، بحسب تصريح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية.

ويتلقى ترامب إفادة، اليوم الجمعة، من وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشارين آخرين بشأن المحادثات التي يقودها المبعوث الخاص زلماي خليل زاد. ويقضي ترامب حاليا عطلة في نادي بيدمنستر للجولف الذي يملكه في نيوجيرزي. وقال مسؤول إن من المتوقع أن تتم تلك الإفادة بحضور نائب الرئيس مايك بنس ومستشار الأمن القومي جون بولتون، وفق وكالة «رويترز».

انطلاق جولة جديدة من المحادثات بين حركة طالبان والولايات المتحدة في الدوحة
وأشار مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، طلب عدم ذكر اسمه، إن خلافات أساسية لا تزال قائمة بين الولايات المتحدة وطالبان بعد انتهاء جولة ثامنة من المحادثات في قطر يوم الاثنين. 

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فيما قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إنه ليس من الضروري أن ينتهي اجتماع بيدمنستر بصدور قرارات لكن ترامب «كان واضحا جدا فيما يتعلق برغبته في إعادة القوات إلى أرض الوطن».

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