أربعة قتلى بينهم شقيق زعيم طالبان الأفغانية في انفجار مسجد غرب باكستان

يتفقدون المسجد المستهدف في إقليم بلوشستان في باكستان، 16 أغسطس 2019 (فرانس برس)

أكدت مصادر متطابقة أنّ شقيق زعيم طالبان الأفغانية قتل مع ثلاثة آخرين، اليوم الجمعة، في انفجار قنبلة في أحد مساجد بلوشستان، الإقليم غير المستقر في جنوب غرب باكستان. ويتزامن مقتله الذي لم تؤكده طالبان رسمياً مع وقت توشك فيه الحركة والولايات المتحدة على إعلان اتفاق سلام يتفاوضون عليه منذ عام.

وأكد مصدران من طالبان باكستان مقتل حفيظ حمدالله الذي تولى من أخيه الملا هيبة الله أخوندزادة إمامة المسجد المستهدف. وصرح مصدر حكومي لـ«فرانس برس» طلب عدم الكشف عن هويته «لقد تأكد أن (أحد القتلى) هو شقيق هيبة الله» الذي أصبح قائداً لطالبان العام 2016. وورد اسم «حمد الله، ابن مولوي محمد خان» ضمن القائمة الرسمية للقتلى الذين نقلوا إلى المستشفى، والتي اطلعت عليها «فرانس برس».

المسجد ملك عائلة زعيم طالبان

وقال رحيم الله يوسفزاي، الخبير الباكستاني في شؤون طالبان إنه «طوال سنوات، تولى هيبة الله إدارة المدرسة القرانية وإمامة الصلاة. (...) لكن بعد تعيينه أميرا على طالبان غادر المكان». وأضاف «كان شقيقه الأصغر يدير المدرسة وقد قُتل حسب ما نعرف». كما أكد العديد من السكان أن المسجد ملك لعائلة زعيم طالبان.

وأعلن قائد شرطة بلوشستان محسن حسن بوت لـ«فرانس برس» أن الانفجار ناجم عن قنبلة وضعت تحت مقعد إمام المسجد وتم تفجيرها عن بعد. وأضاف أن «إمام المسجد وشخصاً آخر على الأقل قتلا وجرح 25 آخرون». وأكد عبد الرزاق شيما وهو مسؤول آخر في الشرطة وقوع الانفجار في مدينة كوشلاك التي تبعد نحو عشرين كيلومترا عن كويتا عاصمة الإقليم، والحصيلة الجديدة للقتلى. ولم تتبن أي جهة التفجير.

عدم الاتفاق يخيم على مفاوضات واشنطن وطالبان

وبلوشستان الواقع على الحدود مع إيران وأفغانستان هو أكبر وأفقر مناطق باكستان. ويشهد باستمرار أعمال عنف يقوم بها انفصاليون محليون وجماعات متطرفة.